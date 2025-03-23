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涮樂和牛疑食物中毒 通報63人

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭報導
疾管署流病調查專案團隊及宜蘭縣政府衛生局人員至「涮樂和牛」宜蘭羅東店調查。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
疾管署流病調查專案團隊及宜蘭縣政府衛生局人員至「涮樂和牛」宜蘭羅東店調查。圖／宜蘭縣政府衛生局提供

馬辣國際餐飲集團旗下鍋物店「涮樂和牛」宜蘭羅東店3月15日試營運，連日來陸續有顧客出現上吐下瀉等不適症狀，宜蘭縣衛生局18日起至昨日共接獲通報63人、其中33人就醫，發病均集中在開幕的15日、16日。店家聲明，會配合主管單位採檢、釐清。

衛生局表示，這是今年宜蘭縣第一件大型疑似食物中毒案件，3月18日開始零星通報，經社群臉書、新聞報導後，陸續接獲更多通報，包含醫院、1999及民眾致電衛生局，人數愈來愈多，但業者已申請復業。

衛生局說，除收集相關人體及環境檢體送驗，也向疾管署申請支援流行病調查；疾管署同意後，前天組成專案團隊與衛生局人員至餐廳現場調查，後續將由疾管署做問卷調查分析研判。

衛生局收集的檢體包含3月19日採集刀具、食材器皿共2件環境檢體，及3月19、20日採集10名員工和5名有症狀個案糞便檢體共15件，均已送驗，結果預計7至10天出爐，最快3月25日說明檢體檢驗結果；當天稽查發現現場有冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋的衛生缺失，已開立限期改善通知書。

業者被衛生局要求3月19日起暫停作業，執行改善。衛生局表示，業者已送相關改善報告及申請復業公文，但須經衛生局現場複查缺失事項，並檢視從業人員完成至少4小時的衛生講習，審查通過且複查合格後，才能復業。

店家聲明強調，已積極配合衛生局等主管機關採檢、釐清原因，餐廳對食品安全及同仁作業均有高標準規範，員工定期健檢，所有食材也備有合格檢驗證明。

疾管署 衛生局 食材

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