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心路「好天天齊步走」連12年登場 支持障礙者走向戶外

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
心路基金會「好天天齊步走」今年邁入第十二年，號召民眾支持障礙者開心走向戶外。圖/心路基金會提供
心路基金會「好天天齊步走」今年邁入第十二年，號召民眾支持障礙者開心走向戶外。圖/心路基金會提供

心路基金會號召民眾支持障礙者快樂走向戶外，每年於台北、桃園、新竹、高雄四地舉辦「好天天齊步走」活動。今日在企業號召、人氣IP小水豚豆仔吸睛宣傳物協力下，健走參與人數創新高，四地共吸引3500位民眾與障礙者一同響應。線上健走活動也於今日同步開走，打破時空限制，心路希望鼓舞更多民眾相揪健走，以實際行動為友善環境加分。

心路健走活動今年以「加點愛 微笑前行」為主題，鼓勵民眾以微笑陪伴障礙者一同前行。心路基金會表示，藉由年年舉辦健走，期盼打造尊重多元、平等對待的環境，實現身心障礙者與一般人的共融，每年四地健走路線都會精心規畫闖關區，透過障礙體驗和共融遊戲，引領民眾加深對障礙者的認識。

今年活動參與人數創歷年新高，心路執行長賴炳良特別感謝60多家共襄盛舉的企業單位，贊助經費、物資、闖關禮、提供志工，與心路一同為共融社會的願景努力。主力協辦企業「公勝保險經紀人」總經理蔡聖威說，心路基金會是公勝長期支持的公益夥伴，連續四年捐贈公益撲滿專案募集的款項，讓心路規畫更周全多元的服務方案，也大力支持心路舉辦「好天天齊步走」活動，陪伴障礙者家庭透過活動得到力量，也讓更多人看見他們的需要，攜手創造友善共融的社會。

此外，「好天天齊步走」線上健走於今日同步開走，憑3K以上健走里程截圖，上傳至指定活動網站，還可獲得抽獎機會。今年目標7萬公里，心路誠摯邀請社會大眾齊力累積微笑里程，同時發掘身邊的無障礙景點，成為障礙者走入社會的勇氣。線上報名網址：isyinlu.wixsite.com/nicedayhiking，報名時間：即日起至4月30日截止。

健走 公益 心路基金會

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