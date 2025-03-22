台中光之藝廊首檔「心相：洪鈺富個展」今登場

台灣身心障礙藝術發展協會今年首檔展覽「心相：洪鈺富個展」即日起至5月3日在台中光之藝廊登場，展出身心障礙藝術創作者洪鈺富2012年以來22件經典作品，呈現他十年間的心境轉變，並為春天揭開藝術的序幕。

洪鈺富12歲時，因顱內動靜脈畸形腦損傷，導致右半身偏癱、兩眼右側偏盲，語言、肢體、智能障礙，難以表達想法，行走也困難，加上癲癇經常發作，創作過程相當辛苦。

指導老師、大業藝能館藝術總監黃譓丞說，洪鈺富因雙眼右側偏盲，以斜視面對所有小細節，產生霧性的偏差，右手無法使力，左手因癲癇出現抖性線條，常畫到一半眼睛看不到，要休息一段時間，但他仍持續創作，透過畫筆、色彩表達內心感受。

洪鈺富自2012年首次參與光之藝廊徵件比賽後，連續三度榮獲光之藝廊創作獎，並獲得國內多項藝術獎項的肯定，作品更巡展至日本等國。

台灣身心障礙藝術發展協會理事長陳志聲說，洪鈺富的創作充滿生命張力，以獨特的視角展現內心世界，每一幅作品都是他真摯情感的表達。希望透過這次展覽，讓更多人看見身心障礙者在藝術上的無限可能。

陳志聲指出，第九屆光之藝廊創作獎徵件比賽這個月也正式起跑，歡迎更多像洪鈺富一樣優秀的身心特殊藝術創作者，一同來加入光之藝廊的行列。