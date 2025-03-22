春季旅遊商機 非洲看動物大遷徙等行程詢問度高

2025台北國際春季旅展21至24日在世貿一館舉行。眾多春遊商品中，針對輕樂齡推出的非洲動物大遷徙等行程詢問度高；即將到來的泰國潑水節與大阪世界博覽會，也讓消費者感興趣。

主要開發特殊市場的佳繽旅行社，這次鎖定的對象是「輕樂齡」，業者說，隨著物價上漲與生活壓力大，越來越多人開始反思人生的步伐，旅行已不再是退休後的奢侈享受，而是每個輕樂齡族群的必需品。

佳繽旅行社針對「輕樂齡」推出富冒險的行程，包括巴爾幹8國巡禮、肯亞動物大遷徙、納米比亞文化瑰寶之旅、蒙古西伯利亞鐵路之旅，展場詢問度非常高。

佳繽旅行社總經理彭文欽告訴媒體，「輕樂齡」不再是等到退休才開始生活的世代，而是積極體驗、熱愛生活的族群，擁有赤子之心，並擁有更多的活力去體悟人生，他們的年齡略長於一般上班族，但依然活力充沛，樂於探索世界，心態比傳統的「熟齡族群」更年輕，更知道如何在忙碌中找到屬於自己的療癒時光。

另外，旅遊電商平台KKday則看好遊泰熱潮，即日起推出潑水節限定行程8折起優惠，及購買泰國商品消費滿新台幣2500元折250元、滿5000元折600元，針對潑水節主要戰區曼谷及清邁，也有多樣限定行程，結合古蹟遊覽、市場巡禮、美食品嚐，還可選擇包車參與潑水大戰、體驗泰國新年布施儀式等道地文化。

日本大阪世界博覽會適合與旅遊行程包裝，旅遊平台Booking.com精選「4個大阪近郊行程」，旅人們可以走進充滿歷史底蘊的「奈良」，走訪被列為世界遺產的春日大社與東大寺，深入認識奈良的傳統文化，或登上高圓山欣賞奈良的壯麗市景；想探索現代魅力的旅人，也可前往「神戶」，搭乘纜車登上山頂，一覽被譽為「千萬美元夜景」的璀璨美景，或造訪日本3大溫泉之一的道後溫泉。