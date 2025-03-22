快訊

百萬名車猛撞號誌桿「車頭全爛」 拖吊後竟離奇起火燃燒

美籍YouTuber自稱反共…卻被禁止入境台灣 移民署說話了

9縣市明早低溫特報10度以下！下周「這2天」最暖 又變天全台轉雨

春季旅遊商機 非洲看動物大遷徙等行程詢問度高

中央社／ 台北22日電

2025台北國際春季旅展21至24日在世貿一館舉行。眾多春遊商品中，針對輕樂齡推出的非洲動物大遷徙等行程詢問度高；即將到來的泰國潑水節與大阪世界博覽會，也讓消費者感興趣。

主要開發特殊市場的佳繽旅行社，這次鎖定的對象是「輕樂齡」，業者說，隨著物價上漲與生活壓力大，越來越多人開始反思人生的步伐，旅行已不再是退休後的奢侈享受，而是每個輕樂齡族群的必需品。

佳繽旅行社針對「輕樂齡」推出富冒險的行程，包括巴爾幹8國巡禮、肯亞動物大遷徙、納米比亞文化瑰寶之旅、蒙古西伯利亞鐵路之旅，展場詢問度非常高。

佳繽旅行社總經理彭文欽告訴媒體，「輕樂齡」不再是等到退休才開始生活的世代，而是積極體驗、熱愛生活的族群，擁有赤子之心，並擁有更多的活力去體悟人生，他們的年齡略長於一般上班族，但依然活力充沛，樂於探索世界，心態比傳統的「熟齡族群」更年輕，更知道如何在忙碌中找到屬於自己的療癒時光。

另外，旅遊電商平台KKday則看好遊泰熱潮，即日起推出潑水節限定行程8折起優惠，及購買泰國商品消費滿新台幣2500元折250元、滿5000元折600元，針對潑水節主要戰區曼谷及清邁，也有多樣限定行程，結合古蹟遊覽、市場巡禮、美食品嚐，還可選擇包車參與潑水大戰、體驗泰國新年布施儀式等道地文化。

日本大阪世界博覽會適合與旅遊行程包裝，旅遊平台Booking.com精選「4個大阪近郊行程」，旅人們可以走進充滿歷史底蘊的「奈良」，走訪被列為世界遺產的春日大社與東大寺，深入認識奈良的傳統文化，或登上高圓山欣賞奈良的壯麗市景；想探索現代魅力的旅人，也可前往「神戶」，搭乘纜車登上山頂，一覽被譽為「千萬美元夜景」的璀璨美景，或造訪日本3大溫泉之一的道後溫泉。

泰國 潑水節 行程

延伸閱讀

第20屆大阪亞洲影展台灣之夜 台灣電影特集昨開幕

高雄壽山動物園兒童節連假 12歲以下免費入園

研究預測：大陸稀土的全球主導地位 將於10餘年後崩塌

日本多地昨下雪今年櫻花晚開？日旅達人這樣說

相關新聞

明早晚溫差仍大 周一逐漸回暖

未來一周天氣將逐漸回暖，不過因輻射冷卻影響，交通部中央氣象署預報，明（23）日各地早晚氣溫仍偏低，早晨至上午局部地區仍會...

中藥販售新令遭基層藥師團體反彈 衛福部：可能多慮了

衛福部中醫藥司本周公告，中藥從業人員繼續經營中藥販賣業務相關解釋令。基層藥師團體認為，中藥也是藥，應由藥師統一管理，否則...

溫差大外牆磁磚易剝落！面對砸傷意外 醫提3步救命法

位於台北市林森北路、民生西路口周邊的「幸運大廈」今天中午發生外牆磁磚剝落，砸到該棟大樓的二樓護欄及行經轎車的車頂，車頂因...

咖啡綠原酸助降體重體脂 中山醫學大學國際期刊研究成果

中山醫學大學研究團隊在國際期刊《Journal of Food Bioactives》發表最新研究成果，證實咖啡中的綠原...

朱延平、沈春華的不老秘訣 練太極悟出慢活人生哲學

太極拳千變萬化，講究「放鬆、緩慢、圓轉、平和」原則，可提高身體的柔韌度及協調性。今年75歲的導演朱延平，分享上了當代太極...

中藥販售新令引基層藥師反彈 衛福部：不涉調劑權

衛福部近日公告，符合資格者得繼續經營中藥販賣業務，但基層藥師團體認為「藥」應統一由藥師管理。中醫藥司今天說，主要是為避免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。