中藥販售新令遭基層藥師團體反彈 衛福部：可能多慮了

衛福部中醫藥司本周公告，中藥從業人員繼續經營中藥販賣業務相關解釋令。基層藥師團體認為，中藥也是藥，應由藥師統一管理，否則是置民眾的健康於度外，要求衛福部一周內撤回，否則將規畫上街陳抗；中醫藥司司長蘇奕彰解釋，解釋令是為了避免中藥行凋零過快，而開放符合資格的中藥商可加入採購販售，不涉及調劑權，「可能他們多慮了」。

衛福部在3月18日公告，新增核釋藥事法第103條第2項後段，「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，並自同日生效。

其中「得繼續經營中藥販賣業務」，包括中藥或生藥相關學系且修畢中藥核心課程的畢業生，專任中藥販賣相關實務歷練一年以上者，檢具前述經營中藥事實證明書等相關證明文件，得向直轄市、縣（市）政府衛生局申請登記為中藥販賣業藥商，繼續經營藥事法第103條第3項的中藥販賣業務。

傳統中藥行逐漸凋零，衛福部先前訂定傳統中藥業者的落日條款，民國82年2月5日前合法經營中藥房的業者，都可繼續中藥材販賣業務；近期卻有藥師質疑，新的解釋令讓原先的落日條款「重新升起」，將危急民眾用藥安全。

「中藥就是藥，在法規上就是要歸藥師管理」，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎直言，除非比照美國，把中藥列為食品管理，否則新的解釋令就是違反憲法，要發展中藥不是用這樣的管理方式，要求衛福部在1周內撤回新規定，否則將在清明節後，規畫讓基層藥師與藥學生一起上街抗議，並向監察院陳情。

蘇奕彰表示，台灣的中藥高達9成自國外進口，其餘是國內生產的品項。原本在藥事法第103條的架構下，國內中藥商凋零速度過快，會影響到台灣民眾在醫療上與食材上的中藥使用，「跟藥事法的調劑權都沒有關係」，而是在各方協調下分工合作，維持國人良好的中藥使用條件、讓有品質的中藥商能有補救的機會。

蘇奕彰直言，中藥相關科系對中藥的學分要求得取得35學分，並經過1年的實習，比中醫師和藥師學習中藥的內涵還嚴格，解釋令已清楚說明，不涉及藥師的權限，中藥商要尋找好的中藥材，供中醫師和藥師照顧民眾，或提供餐廳、家庭烹飪使用，還是需要具備一定的專業能力並承擔風險。

蘇奕彰重申，新的解釋令並不會涉及藥師在意的調劑權問題，也不宜再把藥事法過去30年的爭議再翻出來，且公告的內容也很清楚，與調劑完全無關，不會因為中藥商能加入採購銷售就有調劑權，「可能他們（只藥師團體）過慮了」，且中藥行本就有的販售限制，對藥局的銷售業務也不會有影響。