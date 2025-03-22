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咖啡綠原酸助降體重體脂 中山醫學大學國際期刊研究成果

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
咖啡綠原酸助減重不復胖中山醫學大學證實有效降體脂。記者曾學仁／攝影
咖啡綠原酸助減重不復胖中山醫學大學證實有效降體脂。記者曾學仁／攝影

中山醫學大學研究團隊在國際期刊《Journal of Food Bioactives》發表最新研究成果，證實咖啡中的綠原酸(Chlorogenic Acid, CGA)能有效幫助降低體重及體脂肪。這項針對台灣人體質的臨床試驗，讓健康體重管理者提供新的選擇。

研究團隊招募40名，年齡介於20至70歲之間，BMI值大於或等於27的肥胖但健康成年人參與試驗，試驗以雙盲、隨機分組方式進行，持續12周，並有2周追蹤期。

中山醫學大學營養系及附設醫院與莊園26號咖啡公司合作開展這項研究，綠原酸是咖啡中的重要活性成分，具有多種健康功效，實驗結果顯示，每日攝入340mg綠原酸的實驗組在多項身體指標上有顯著改善，研究發現實驗組在第4周體重下降1.42公斤，之後每周平均穩定下降約0.7公斤，試驗期間總體重下降3.39公斤，體脂肪率也有明顯改善。相比之下，安慰劑組每日僅攝入12.4mg綠原酸，體重波動小於0.5公斤，無明顯變化。

研究團隊表示定期監測參與者的身體數據，發現綠原酸能夠調節脂質代謝相關激素，而綠原酸的減重機制主要作用於脂肪燃燒，並非水分或肌肉流失，這種減重方式屬於穩定代謝調節，可降低復胖風險。試驗咖啡樣本由台南莊園26號咖啡公司提供，含有目前市場上最高含量的天然綠原酸，研究使用的是濾掛式咖啡，參與者在不改變日常生活習慣的情況下飲用。

研究顯示，飲用富含綠原酸的淺焙咖啡12周，不僅可降低體重和體脂肪，還能改善BMI、腰圍、總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇等指標，相較於傳統節食減重方式，綠原酸咖啡更符合健康體態管理需求，對於有飲用咖啡習慣的人士、久坐的上班族、注重增肌減脂的運動者而言，無非是理想的健康選擇。

這項研究成提供了一種基於自然食品的保健方法，有助於長期穩定控制體重，避免常見的減重後復胖問題，對於每天都有飲用咖啡習慣的族群、久坐的上班人士、增肌減脂的運動者而言，多了一個相當不錯的選擇。

咖啡綠原酸助減重不復胖中山醫學大學證實有效降體脂。記者曾學仁／攝影
咖啡綠原酸助減重不復胖中山醫學大學證實有效降體脂。記者曾學仁／攝影

咖啡 脂肪 體重

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