中藥販售新令引基層藥師反彈 衛福部：不涉調劑權

衛福部近日公告，符合資格者得繼續經營中藥販賣業務，但基層藥師團體認為「藥」應統一由藥師管理。中醫藥司今天說，主要是為避免中藥行凋零過快，且採購販售不涉及調劑權。

法令不完備、加上沒有國家考試給照雙重夾擊，傳統中藥產業逐漸式微，衛生福利部中醫藥司先是在民國108年公告藥事法103條解釋令，有條件讓一定時間內實際從事中藥販賣業務者，得繼續經營中藥房。

今年3月18日中醫藥司再公告，新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定，即起生效。

其中「得繼續經營中藥販賣業務」，包括中藥或生藥相關學系且修畢中藥核心課程的畢業生，專任中藥販賣相關實務歷練一年以上者，檢具前述經營中藥事實證明書等相關證明文件，得向直轄市、縣（市）政府衛生局申請登記為中藥販賣業藥商，繼續經營藥事法第103條第3項的中藥販賣業務。

但新規一出，連日引發基層藥師團體討論，認為恐損及藥師在中藥調劑領域的專業，更危及廣大使用中西藥物民眾的用藥安全。中華民國基層藥師協會理事長沈采穎今天接受媒體電訪表示，西藥、中藥都是藥，應由藥師統一管理，呼籲衛福部在1週內撤回解釋令，否則不排除動員上街陳抗。

對於基層藥師反彈聲浪，中醫藥司司長蘇奕彰解釋，台灣中藥高達9成自國外進口，其餘是國內生產的品項；若國內中藥商凋零速度過快，恐影響到台灣民眾在醫療與食材等方面中藥使用，為維持國人良好的中藥使用條件，因此讓有品質的中藥商有補救機會。

蘇奕彰數度強調，中藥相關科系對中藥學分的要求，比中醫師、藥師學習中藥的規定更為嚴格，新的解釋令並不涉及藥師在意的調劑權問題，不會因為中藥商能加入採購銷售就有調劑權，且中藥行本就有販售限制，對藥局銷售業務不會有影響，「他們（藥師）過慮了」。