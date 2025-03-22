新北春紛節登場 熱曲嗨翻新北大都會公園

2025新北春紛節今天在大都會公園登場，現場包括小男孩、冰球樂團等帶來熱曲，150攤市集、毛寵遊樂及兒童塗鴉吸引大批民眾到場，還有超吸睛地景裝置「粉嘻鯨」，民眾搶合照打卡。市長侯友宜今天到場同樂指出，明天還有一天，一起到現場Chill all day。

迎接春分的到來，新北市府在大都會公園舉辦的「2025新北春紛節」，侯友宜今天化身DJ播放電音兒歌，和大小朋友手舞足蹈，侯也參觀親子塗鴉樂園，與小朋友們互動。

侯友宜表示，今年的新北春紛節規畫音樂、美食、親子活動及毛小孩四大主題區，針對不同族群與年齡層設計多樣化的活動體驗，並結合全台最大春日市集，邀請北、中、南各地人氣攤商帶來限定商品與美食，讓民眾不僅能享受春日氛圍，更能大快朵頤，體驗好逛、好買、好玩的春日盛會。

今天由主舞台的DJ經典金曲串燒揭開序幕，播放1990至2000年代的經典歌曲，現場宛如大型KTV派對，人氣樂團SoulFa靈魂沙發、小男孩樂團、HUSH、柏霖PoLin輪番登台演出，最後由icyball冰球樂團以充滿律動感的Disco曲風點燃全場，將開幕首日推向最高潮。

這次親子樂園區推出首次舉辦的小小攤主交換市集，邀請10組小朋友擔任攤主，與現場小朋友交換二手玩具與書籍；毛小孩展區與露營展示區也成為人氣打卡點，老派露營風格展示吸引戶外活動愛好者駐足，而毛小孩講座與復古拍照區則讓寵物主人與毛孩們共享歡樂時光。

另外「老饕計畫」讓民眾無需排隊即可享用新北在地的排隊美食與精釀飲品，計畫熱銷並引發現場民眾敲碗要求加賣，展現春紛節的超高人氣。