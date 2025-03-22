信誼兒童動畫獎專業組 自閉症兒童主題獲首獎

第16屆「信誼兒童動畫獎」專業組成績揭曉，以自閉症兒童為主題的「蘿拉的魔法鋼琴」獲首獎；講述黃鼠狼透過友誼和音樂學會接納自己的「吉他漂流記」，獲選最受孩子喜愛作品。

信誼基金會今天發布新聞稿指出，「信誼兒童動畫獎」今年邁入第16屆，自擴展國際徵件11年來，參賽國從最初38國成長到目前超過100國，參賽作品也從98件成長至今年的1505件；為深化國際對話，信誼今年更安排「國際動畫放映座談會」及「動畫創作工作坊」。

第16屆「信誼兒童動畫獎」專業組由法國導演奧古斯都．札諾維洛（Augusto Zanovello）以自閉症兒童為主題的「蘿拉的魔法鋼琴」（Lora and the SoundPiano）獲首獎；首度增設的兒童觀眾票選，由法國導演蘇菲．羅茲（Sophie Roze）的「吉他漂流記」（The Drifting Guitar）獲選最受喜愛作品。

「蘿拉的魔法鋼琴」透過5歲自閉症男孩的視角，展現他如何藉由「聲音」與世界建立聯繫，並透過姊姊與朋友的支持，打破社交障礙，進而找到自我歸屬，這部動畫同時也獲得2024年安錫動畫影展電視節目評審團獎。

「吉他漂流記」講述1隻背負「不安好心眼」偏見又無家可歸的黃鼠狼，透過旅途上的友誼和音樂，學會接納自己，最終找到真正的歸屬感，這部動畫同時也獲得2024年安錫動畫影展電視影集水晶獎及影展觀眾票選獎等肯定。

信誼基金會董事長張杏如表示，信誼兒童動畫獎的評選，不僅要兼顧故事性、動畫技巧、藝術與音樂等整體面向的創新與完整度，更重要的是「兒童性」，作品是否能感動孩子並引起共鳴。

為了更瞭解孩子的看法，張杏如提到，這屆在專家評選後，將作品透過北中南巡迴播映，邀請孩子票選，最後發現三地的投票結果都很接近，從這次票選也得知，專業評審雖然能貼近孩子的眼光，但與孩子的喜好仍有差異，未來信誼將持續推動國際動畫人交流計畫，讓動畫深入兒童教育。