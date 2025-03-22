朱延平、沈春華的不老秘訣 練太極悟出慢活人生哲學

太極拳千變萬化，講究「放鬆、緩慢、圓轉、平和」原則，可提高身體的柔韌度及協調性。今年75歲的導演朱延平，分享上了當代太極「漩能量」的心得：身體非常有感。他說，聚精會神伸筋拔骨，可達到神清氣爽的效果；幾堂課下來，走路變得輕快多了。

朱延平表示，太極拳非常適合中高齡族群，動作看似緩慢，但講究緩慢均勻，而且蘊含了呼吸、意氣，可以訓練全身各肌群力量，尤其是下肢。他以太太上深蹲課程受傷為例，要選擇適合的運動鍛鍊肌肉，太極拳的平衡性、韻律性、有氧性對老年人而言非常安全且有效。

喜愛挑戰各種新鮮事的資深媒體人沈春華，有固定走路、跑步、練瑜伽、跳國標舞的習慣，去年接觸太極導引課程後，發現其動作和招式可以修練心性，且放慢節奏可以讓關節鬆活、肌肉放鬆。進一步接觸「漩能量」，在旋轉律動中啟動內在能量，練了一堂課下來大汗淋漓。

「漩能量」是由具有國際太極拳裁判、國際太極拳教練資格的太極名師潘靖所創，以多年學習武術、傳授太極的經驗，凝鍊精髓為「潘靖太極螺旋13式」。他表示，5歲跟著父親學武，曾受教於各門派太極名師，26歲遇到太極導引名師熊衛，打開了新視窗，找到暢通身體經絡的路徑。

「人的身體螺旋與宇宙萬物之間的螺旋必定有所關聯。」潘靖指出，「旋能量」的概念是將身體的柔軟旋轉與宇宙的運行聯繫在一起，展現了「易經」中的天地人關係。練拳的時候，要讓身心處在最佳的狀態，全身放鬆讓氣血能量運行；過程中，身體姿勢要處在最正確、最舒服的位置。

西方運動強調肌力、耐力、爆發力、協調、平衡；東方武術走的是外練手眼身法步、內練精神氣力功，細微之處需要習者自行參悟。潘靖融合東、西學的核心，歸納成「太極螺旋13式」，每個人可依自己的節奏和力量，以輕鬆的招式鬆開扭結滯悶的身體，將能量傳到四肢末梢。