溫差大外牆磁磚易剝落！面對砸傷意外 醫提3步救命法

位於台北市林森北路、民生西路口周邊的「幸運大廈」今天中午發生外牆磁磚剝落，砸到該棟大樓的二樓護欄及行經轎車的車頂，車頂因此凹陷，車內一對母女因此受傷，送往馬偕醫院急救，目前並無大礙。

本周氣溫起伏劇烈，16日起受強烈大陸冷氣團影響，全台連續低溫，20日起氣溫回溫，但劇烈的熱脹冷縮，大幅增加磁磚剝落機率，醫師指出，若遭外牆磁磚砸傷，第一時間應加壓止血，患者若失去意識立即做CPR等待救援。

部立桃園醫院急診室主任鍾亢表示，氣溫出現劇烈變化後，遭外牆剝落磁磚砸傷事件就會增加，一小塊磁磚從高處墜落，重力加速度大幅增加磁磚的破壞力，通常民眾容易被砸傷的部位為頭部、頸部、背部，若磁磚體積過大，被砸傷者恐瞬間被砸暈，周圍民眾第一時間出手救援，若發現該名傷者已失去意識，救援時可採以下三步驟。

第一步先固定頸椎，隨後移到安全處，避免後續的磁磚雨再砸傷患者、第二步是拿乾淨的布或是毛巾，放置於傷口處採「加壓止血」，緊緊壓住傷口避免失血過多、第三步則是啟動「叫叫ABC」，因患者失去意識，在等待救援的期間，需執行CPR維持生命跡象，降低缺氧對人體造成的危害。他強調，失去意識者千萬不要隨意移動位置，也不要熱心找計程車就直接送往醫院，移動恐增加傷害。

如果患者遭砸傷後，仍具有意識，第一時間是拿乾淨的布或是毛巾，放置於傷口處採「加壓止血」，如果能夠行動，可叫車赴醫院急診室自行就醫，也可在原定等待救援。

鍾亢表示，近年台灣屢發生外牆磁磚剝落，或是外牆物品掉落而砸傷路人，2023年7月新埔捷運站就發生一起，工人從外牆安裝冷氣意外，冷氣從17樓墜落，當場砸死正在等公車的女大生。

鍾亢說，台灣的建築多為老舊建築，熱脹冷縮容易導致磁磚剝落，行人除了在天氣變化大的季節期間，盡可能走騎樓以外，有時台灣的行人設計，使行人不得不要走到騎樓外，冒著磁磚剝落被砸的風險，各縣市的大樓應定期管理外牆，政府也應落實稽查，才能避免類似的事件發生。