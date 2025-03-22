胃癌公費篩檢擴大 專家破幽門螺旋桿菌篩檢、治療疑慮

衛福部國民健康署今年年初宣布，胃癌篩檢試辦計畫於今年擴大至17縣市，預計明年列入公費癌篩行列，在推行「乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌與肺癌」五癌篩檢後，新增「幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢」，為第六癌免費癌篩項目，對象為45至79歲民眾。

台大醫院醫研部副主任、臨床教授李宜家在2025第二次胃癌預防台北國際共識會議中指出，根據研究、調查發現，幽門螺旋桿菌篩檢與根除治療，的確可降低胃癌發生風險，若針對20-50歲族群進行篩檢，並以家庭為單位，效益更高。

台大醫院院長吳明賢接受專訪時表示，在2019年，台灣消化系醫學會與台大醫院、醫學院等，舉行第一次胃癌預防台北國際共識會議，當時，在場專家便已凝聚共識，認為進行幽門螺旋桿菌篩檢，並針對感染病患進行抗生素根除性治療，可減少胃癌發生率、死亡率，而政府將這項檢查列為公費癌篩項目之一，且首創世界公衛政策之先，只要民眾確定有感染幽門螺旋桿菌，後續藥物馬上有給付，讓台灣成為全球胃癌防治政策推行與相關研究的「聖地」，所做努力，值得肯定。

根除性治療，不會增加食道癌風險

談到「為何舉辦第二次胃癌預防台北國際共識會議？」，吳明賢解釋，雖然在第一次會議中，多數專家已對胃癌防治策略走向有共識，但有些專家擔心，在用抗生素根除幽門螺旋桿菌的過程中「會不會讓細菌產生抗藥性？」、「使用這些抗生素，會不會導致腸道菌生態受影響？」，或「會不會增加食道癌風險？」，而會議中的研究證據顯示，進行幽門螺旋桿菌根除性治療，並不會增加食道癌風險。

李宜家指出，若發現感染幽門螺旋桿菌，早期進行治療，效果最佳，且根除幽門螺旋桿菌，不僅降低胃癌發生機率，消化性潰瘍與相關併發症的發生，也會明顯減少，尤其是對於正服用阿斯匹靈、非類固醇抗炎止痛劑（NSAIDs）的病患，更為有利，而幽門螺旋桿菌的篩檢方式，以糞便抗原檢驗、碳13尿素吹氣法等非侵入性檢查最為推薦，血清學檢測則因準確度較低而不建議使用於大規模篩檢。

胃癌高風險族群，建議接受胃鏡檢查

成大醫院副院長鄭修琦援引研究資料建議，若是45歲以上男性、吸菸族群，或有幽門螺旋桿菌感染史、胃癌家族史與其他胃癌高風險族群，便要考慮接受胃鏡檢查，李宜家補充，幽門螺旋桿菌感染主要透過「糞口與口口傳播」，如果可以改善個人、公共衛生條件，便可降低感染機率。