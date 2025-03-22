假義消「YUKI」虛構身分疑點重重 醫曝和防衛機轉有關

自稱「YUKI」的非義消人員，身穿EMT制服替溺水男童CPR，隨後被爆出身分、性別、國籍等資訊都造假。精神科醫師指出，當自我認知與社會認知產生落差時，可能會啟動防衛機轉，以求心理上的舒適或滿足，以孕吐反應為例，有些人對於生育下一代有強烈念頭，生理和心理相互影響，就會表現類似症狀。

台中市日前發生，3歲男童在住家浴室浴缸內溺水送醫不治，1名穿著緊急救護技術員（EMT）制服、自稱「YUKI」的人員幫男童實施心肺復甦（CPR），後續卻陸續爆出不具EMT資格，加上受訪自稱是26歲日本女生、6年前來台灣唸書、曾在台北考EMT證照，受訪時稱聽得懂中文但不太會講，但日文也不流暢，並一度出現孕吐等；台中地院判決則揭露，YUKI為許姓男子，高中畢業，3年前車禍偽造姊姊簽名，被依偽造文書罪判刑2月。

台灣司法精神醫學會理事李俊宏指出，性別認同還是在光譜上分布，偏向哪一個性別認同，要尊重當事人的認同；至於其他「人設」的部分，這個議題在網路時代更為明顯，可以篩選公開什麼樣的文章、照片給他人，怎麼做可以覺得舒服，或享受帶來的滿足感，但這和真實狀況不見得能畫上等號，當自我認知和社會認知落差過大會出現自我防衛機轉。

李俊宏說，有些人的自我防衛機轉比較成熟、發展歷程碰到理想典範等，能符合社會法規與期待，例如透過自身努力，開始往自我期待的救護、警察等職業轉銜；但也可能因為巨大落差，導致只能停留在認知階段，躲到創造出來的身份裡。

以這名個案為例，因為不清楚他的成長背景、尋求協助意願等資訊，難以判斷為何選擇這個呈現方式，李俊宏表示，有些人不斷變換身份，是為了蓄意犯罪，但也可能只是為了回應外在期待，應以是否需要協助、有無受幫助意願、法規上是否影響公共安全等判斷。

外界關注，YUKI在受訪過程中出現「孕吐」症狀，被解讀是人設之一。李俊宏說，有些人對於生育下一代有很強的念頭，過程有著高度期待，在生理、心理互相影響下，會出現類似的生理症狀，也就是「假性妊娠」，會覺得自己有懷孕、飲食的偏好改變、出現孕吐等，其實都是期待過程中出現的自我防衛，可能需要專業協助，銜接到成熟的防衛機轉。