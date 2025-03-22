2025智慧醫院院長大會高雄登場 推動全人健康照護

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會主辦的「2025智慧醫院院長大會」於3月21日在高雄展覽館「2025高雄智慧城市展」登場，聚焦台灣邁入超高齡社會下的智慧醫療挑戰與契機，醫策會執行長方震中指出，醫策會自2018年起，持續舉辦智慧醫院院長大會，每年邀集醫、產、官、學、研各界高層對談，共商智慧醫療發展挑戰與契機，並協助醫院與產業建立交流平台，從不同面向探討如何透過智慧科技降低照護負擔、提升照顧效能，實現以人為核心的全人照護。

方震中指出，目前醫院的AI發展，聚焦在影像判讀與臨床決策支援系統，未來須進一步整合電子病歷、提升資料交換能力。面對內部技術人才不足與外部法規障礙，需產官學共同推進。此外，他特別提到「健康智慧應用場域試煉計畫」與「國產醫材使用鼓勵專案」皆已開放申請補助，能有效減輕照顧者負擔。

推動智慧高齡科技產業鏈，落實場域驗證

國家衛生研究院副院長許惠恒分享，依據調查有70%的醫療機構已投入智慧高齡照護，另有73%計畫擴展應用場域，顯示共識已成形。國衛院則在雲林建構「高齡科技扶植大樓」，年底將正式啟用。

他說明推動方向包含：導入科技降低照護者負擔、推動個人化智慧照護解方、建立北中南東跨場域驗證機制。國衛院將協助產業落地，建立科技應用、資料整合流程與品質指標。

建立醫養合一平台，打造跨院跨機構整合照護

臺北榮民總醫院副院長李偉強強調，臺北榮總自民國95年成立高齡醫學中心，有長照示範基地如忠孝日照中心、稻江長照中心與16個榮民之家，照顧約6000人。中心更導入「智慧照顧日誌系統」，協助照服員掌握個案，有效改善工作效率。更引進跌倒偵測雷達、智慧光照、非接觸式生理偵測與智慧床墊等科技，有效降低跌倒與壓瘡發生率，顯著減輕照護人力壓力。

此外，榮總參與「高齡健康照護與醫療整合服務計畫」，並運用生理資訊整合服務平台，整合IOT感測、生理數據、健保資料與AI判讀，建立照顧者、被照顧者與醫療端三方資訊交換平台，能有效減輕照顧者的負擔。

發展本土AI模組，偏鄉落地實證

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長林宗憲表示，高醫大附醫已兩度獲得智慧醫院全機構標章，並積極推動六大AI專案模組，涵蓋急診壅塞預測、出院預測與深層AI應用。他強調模組發展從臨床需求出發，結合產官學評估落地與保險支付可行性。

在國科會高齡科技計畫中，高醫大附醫聚焦旗津偏鄉場域，與鴻海合作使用已通過TFDA的「CoDoctor Pro」設備，進行心率、血壓、血氧與心電圖等監測，並開發個人化風險評估模組與臨床決策支援系統。

林宗憲也指出，為解決人力缺乏與數位落差問題，高醫推動資訊人員與照護人員的雙向教育訓練，讓AI與長照現場無縫接軌，逐步建構民眾版與專業版智慧照護介面。

建立醫院為樞紐的長照資訊平台，導入智能照護系統

臺北醫學大學附設醫院院長施俊明指出，北醫從院內資料整合出發，已完成HIS架構重整並導入生成式AI應用，應用於智慧病房、臨床預測與文書減量，部分操作時間由數分鐘縮短至數秒。

他表示，長照照護面臨資料整合不足、人力負荷高、科技使用落差等三大困境，北醫藉由建置私有雲平台與AI儀表板，將評估數據、生理訊號、病歷與IOT裝置資料整合，提供照護者一目瞭然的風險評估與照護建議。北醫團隊開發智慧尿袋與智慧藥櫃機器人，實現精準用藥與遠距監控，未來將推展至中南東區的醫院體系，期望建構全國性智慧長照平台。

打造最適老化健康照護生態系，實現無牆化整合照護

國立成功大學醫學院附設醫院主任楊宜青表示，成大承接國家級任務建構高齡照護醫院，將以「健康為核心」發展內在健康力、生理、心理與社會功能兼顧的全方位照護。

楊宜青強調，台灣雖在急性醫療表現卓越，但慢性病與長照的整合照護仍需改善，應推動從醫療院所到社區、居家的無牆化照護。

成大與智齡科技合作，串接護理之家、日照、居服與社區健康平台，建構健康儀表板，讓病患、家屬、照護人員皆可掌握個人健康趨勢，落實自主健康管理。他展示智能健身站的應用，整合身高、體重、握力、血壓等數據，提供即時回饋與AI指導，兼顧健康促進與運動成效。

最後座談會上，院長們也針對智慧高齡照護，在實際落地時遇到的挑戰，展開深入交流。普遍認為目前推動數位轉型，和智慧照護最難突破的，仍是「人」的問題：一方面醫療與照護現場人力吃緊，工作負荷沉重；另一面，第一線照護人員對科技操作的熟悉度，仍有明顯落差。

李偉強提到，「很多醫療科技可以做，但最須解決是資訊斷鏈與醫養整合，我們用平台串起來，減少來回文書與溝通成本。」施俊明也呼應：「我們不是缺科技，是缺人用得懂、用得起科技，智慧化是為了照護簡化，不是複雜化。」尤其在長照機構與社區端，數位識能的提升成為當務之急。

此外，「資料整合不易」也是眾多機構面臨的共通困境，林宗憲則指出：「我們要有本土的模組，才能符合台灣的多病共存、偏鄉實務。聯邦式AI學習是未來主流。」雖然許多醫院與長照機構各自導入感測器與AI系統，但資訊若無法互通，就難以真正實現跨機構、跨場域的連續照護。許多醫療單位表示，希望能有更完整的資訊平台，與標準化資料交換機制。

院長們也指出，法規的鬆綁與支付制度的創新，將是智慧照護能否持續發展的關鍵。只有當保險給付與補助機制，能夠涵蓋科技應用的實際成本，醫療機構與照護單位才有動力持續導入新技術、升級服務品質，未來唯有醫療與長照並進，才能真正減輕照護者負擔、提升高齡者生活品質，實現全人健康照護。