金門縣府協調第3波清明加班機 3月25日9時開放訂位

清明節連假共4天，為便利鄉親返鄉掃墓祭祖，金門縣政府於第二波加班機訂位結束後，立即展開機位需求調查，並向民航局及航空公司爭取第三波的加班機，共計北金航線雙向各4架次加班機，共提供788個座位，將於3月25日（周二）上午9時開放訂位，請有需求的民眾記得上網訂票。

金門縣政府表示，經縣府統計4月2日至4月7日受理登記機位尚有需求約550人，且大多為台北往返金門航線，由於此次清明疏運各航空公司於開放正班機及第1、2波訂位時，即已釋出大部分的運能，經縣府努力協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，在非常緊湊的時間下，調度出本次清明加班機。

本次加班機將加開北金雙向尖峰時段4月3日、5日、6日、7日等4日每日雙向多1架次，可提供788個座位數，並訂於3月25日(周二)上午9時統一受理民眾訂位，因加班機機位有限，民眾需有短時間內即被訂購一空的心理準備，而縣府也將依實際需求，持續跟航空公司協調爭取加開班機，讓鄉親都能順利返鄉掃墓祭祖。

縣府也提醒，鄉親於訂票確定後，務請於訂位日起3日內完成開票，以免訂位遭航空公司取消；另縣府也呼籲本次加班機開立機票與限制規定，與前二次管制期間訂票作業規定相同，即114年清明管制期間台金航線尖峰時段之機票(4月2日至4日台灣出發往金門方向，以及4月5日至7日金門出發往台灣方向之機票)均加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾權益。