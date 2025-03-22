快訊

Andy老師再發聲「謠言滿天飛」 喊話家寧：一起努力拿回帳冊

只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

家長瘋搶私中…他引憾事問「怎敢讓子女讀公立」 釣出雄中校長回應了

金門縣府協調第3波清明加班機 3月25日9時開放訂位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
114年清明節連假共4天，為便利鄉親返鄉掃墓祭祖，金門縣政府爭取第三波的加班機，將於3月25日（星期二）上午9時開放訂位。記者蔡家蓁／攝影
114年清明節連假共4天，為便利鄉親返鄉掃墓祭祖，金門縣政府爭取第三波的加班機，將於3月25日（星期二）上午9時開放訂位。記者蔡家蓁／攝影

清明節連假共4天，為便利鄉親返鄉掃墓祭祖，金門縣政府於第二波加班機訂位結束後，立即展開機位需求調查，並向民航局及航空公司爭取第三波的加班機，共計北金航線雙向各4架次加班機，共提供788個座位，將於3月25日（周二）上午9時開放訂位，請有需求的民眾記得上網訂票。

金門縣政府表示，經縣府統計4月2日至4月7日受理登記機位尚有需求約550人，且大多為台北往返金門航線，由於此次清明疏運各航空公司於開放正班機及第1、2波訂位時，即已釋出大部分的運能，經縣府努力協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，在非常緊湊的時間下，調度出本次清明加班機。

本次加班機將加開北金雙向尖峰時段4月3日、5日、6日、7日等4日每日雙向多1架次，可提供788個座位數，並訂於3月25日(周二)上午9時統一受理民眾訂位，因加班機機位有限，民眾需有短時間內即被訂購一空的心理準備，而縣府也將依實際需求，持續跟航空公司協調爭取加開班機，讓鄉親都能順利返鄉掃墓祭祖。

縣府也提醒，鄉親於訂票確定後，務請於訂位日起3日內完成開票，以免訂位遭航空公司取消；另縣府也呼籲本次加班機開立機票與限制規定，與前二次管制期間訂票作業規定相同，即114年清明管制期間台金航線尖峰時段之機票(4月2日至4日台灣出發往金門方向，以及4月5日至7日金門出發往台灣方向之機票)均加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾權益。

縣府提醒旅客，務必事先訂位，以免耽誤行程；搭機當日請提前到機場報到，並攜帶身分證件，以確保順利登機。

金門縣政府爭取第三波的加班機，共計北金航線雙向各4架次加班機，共提供788個座位，將於3月25日（星期二）上午9時開放訂位，請有需求的民眾記得上網訂票。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣政府爭取第三波的加班機，共計北金航線雙向各4架次加班機，共提供788個座位，將於3月25日（星期二）上午9時開放訂位，請有需求的民眾記得上網訂票。記者蔡家蓁／翻攝

加班 航空公司 金門

延伸閱讀

金門醫院設備升級 獲中央4200萬補助將更換新CT掃描儀

中國海警船連2天侵擾金門海域 海巡調度巡防艇驅離

影／中國海警24小時兩度襲擾金門 海巡署驅離

金門1便當店疑似食物中毒 6人就醫衛生局介入調查

相關新聞

涮樂和牛羅東店疑食物中毒吃完上吐下瀉 衛生局通報暴增至63人

馬辣國際餐飲集團旗下鍋物店「涮樂和牛」宜蘭羅東店3月15日試營運後，陸續有民眾上吐下瀉等身體不適，宜蘭縣政府衛生局18日...

全台血庫平均低於安全水位 這2血型最缺

血液基金會最新統計，全台血液庫存僅6.6天、低於安全庫存量；細看各血型中的A型5.7天、O型6.2天也都低於安全庫存，今...

高鐵便當再調漲！4月起貴10元 要價120元

萬物齊漲，就連高鐵便當也要漲價了！台灣高鐵公司表示，「高鐵便當」因應食材原物料等成本持續增加，自今年4月起調整售價為12...

19歲女沉迷手遊 半年內千度近視飆升至1700度…醫警告：最重恐失明

智慧型手機可說是現今社會必需品，但部分人卻重度成癮，每日「機不離手」。1名住在福建的19歲女生...

清明節前豬價居高不下 消費者荷包縮水叫苦

清明節近，祭拜豬肉需求量大，毛豬拍賣價從春節至今，每斤直逼百元歷史高點，價格居高不下，嘉市肉品市場拍賣價每斤破90元，肉...

2025智慧醫院院長大會高雄登場 推動全人健康照護

財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會主辦的「2025智慧醫院院長大會」於3月21日在高雄展覽館「2025高雄智慧城市展」登場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。