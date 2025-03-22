2025智慧醫院院長大會 數位賦能破解超高齡社會醫療挑戰

「台灣已經從人口紅利時代走向數位轉型。」衛生福利部醫事司司長劉越萍於「2025智慧醫院院長大會」時指出，善用AI技術提升醫療照護效率，將是超高齡社會的解方，她強調，台灣的醫療照護成果要能與全球共享，但技術核心須由自己掌握，發展AI的同時也要有完善的倫理規範與治理模式，以確保安全與合規。

超高齡社會聚焦數位賦能、減輕照護負擔

由醫院評鑑暨醫療品質策進會主辦的「2025智慧醫院院長大會」，3/21於高雄展覽館「2025高雄智慧城市展」隆重登場，以「健康台灣 數位賦能」為主軸，邀請全國醫院院長及智慧醫療產業代表，共同探討智慧醫療的發展方向與關鍵政策。醫策會董事長張上淳表示，醫策會自2018年起辦理智慧醫院院長大會，每年邀集醫、產、官、學、研各界高層對談，共商智慧醫療發展挑戰與契機，今年因應台灣邁入超高齡社會，主軸聚焦智慧醫療結合健康照護，達到數位賦能，減輕照護負擔。

衛生福利部次長林靜儀表示，未來勞動人口將大幅減少，如何透過智慧醫療技術來提升醫療效率、減少人力負荷，是政府與產業共同努力的方向。高雄市政府秘書長郭添貴談到，高雄市積極發展智慧城市，成立「高雄聯合醫學智慧醫療聯盟」結合醫學中心與AI技術，以提升醫療精準度與資源整合能力。數位發展部數位產業署副署長陳慧明則強調，數位轉型已成為台灣醫療產業發展的重要方向，數發部致力提升數位韌性，確保醫療機構在數位化過程中的資安防護。

高雄市提高市民健康意識與醫療可近性

高雄市政府衛生局長黃志中表示，國人不健康存活年數高達8年，顯示長期照護需求迫切，因此市府導入AI與數據分析，精準掌握癌症、心血管疾病等健康風險，制定有效的預防與治療策略。

為提升醫療效率，高雄市政府整合醫院與公衛數據，建立「智慧公衛體系」，並透過「健康雲」及LINE數位健康平台，提高市民健康意識與醫療可近性。黃志中強調，高雄不僅要成為智慧醫療領航城市，更致力於醫療平權，確保每位市民都能享有優質健康照護。

台灣醫療從人口紅利邁向數位轉型 AI引領未來發展

「數位工具正逐步落實於醫療照護，從健康管理到疾病治療，甚至預防。現在不轉型，未來將面臨更大挑戰。」衛生福利部醫事司司長劉越萍表示，過去在人口紅利時代，解決醫療需求的方式是增加人力。然而，隨著台灣步入超高齡社會，醫療人力短缺、成本上升等問題日益嚴峻，唯有善用數據與AI技術，才能提升醫療效率，數位轉型已成為不可忽視的解方。

她指出，全球醫療體系皆面臨類似挑戰，包括財務負擔、傳染病防治及氣候變遷帶來的健康影響。「台灣要與國際接軌並分享智慧醫療成果，但關鍵技術必須掌握在自己手中。」她特別強調，AI應用於醫療照護時，在風險分類方面即便是在歐盟，也屬於高風險等級。因此，新技術發展必須建立完善的倫理規範與治理模式，以確保安全與合規，「讓大家正確使用AI，是唯一的解方。」

無論是國內或國外，AI在醫療領域的應用已十分廣泛，涵蓋疾病預防、診斷、治療，甚至住院與居家照護。台灣的健康資訊產業鏈亦已成形，政府自2016年起推動數位基礎建設，並於2024年開始規劃相關法規治理，確保數位醫療與AI應用的安全與倫理標準。

「數位轉型與永續發展是相輔相成的。」劉越萍強調，數位醫療的核心目標是提升醫療品質、優化管理並減輕醫護人員負擔，期待產官學界攜手合作，共同打造更智慧、更永續的醫療環境。

用AI迎接超高齡社會的人力挑戰

2025智慧醫院院長大會匯聚全台各大醫院的院長與副院長，以及眾多產業專家，透過經驗分享與討論，激發出更多創新思維。隨著數位技術的進步與應用深化，智慧醫療的發展不僅能提升醫療效率，更能應對高齡化與人力短缺等挑戰，為台灣未來的醫療體系奠定更穩固的基礎。