高屏空氣品質「紅一片」 醫：空汙增心血管風險

近日強烈大陸冷氣團減弱，中南部地區空氣汙染物未能有效擴散，易累積汙染物，尤其停滯在高屏地區。環境部發布預報，這一周空氣品質受氣象條件影響大，空氣品質亮起紅燈，西半部將達「橘色提醒」等級，高屏地區甚至為「紅色警示」等級，預估3月底才有望好轉。

根據環境部空氣品質監測資料，風向擴散條件差，細懸浮微粒(PM2.5)與受光化作用生成的臭氧(O3)加成作用，大大危害健康。彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文表示，PM2.5易附著有害化學物質，吸入體內會隨著血液流通到各器官組織，造成身體慢性發炎。

錢建文說，空汙除了引起下呼吸道發炎、影響肺功能甚至引發肺癌之外，更會進入全身循環造成各種器官損傷。大眾常將空汙與肺癌掛上高關聯性，處於嚴重的空汙下，肺癌風險確實會上升。也有愈來愈多的證據指出，空氣汙染亦是心臟血管疾病的危險因子，增加心肌梗塞及腦中風的風險。

嘉義大林慈濟醫院胸腔內科醫師方科智表示，門診常見感冒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀拖很久的病患，但查不出原因，也無法歸為氣喘、肺部疾病，即使用藥也效果有限。他指出，這類患者有許多是通勤族，可能跟長期吸入髒空氣有關；汽機車、工業廢氣、二手菸等汙染對健康危害大，不可輕忽。

方科智說，若長期暴露在危險環境中，較敏感族群恐無法負荷，除了誘發不良反應，三高、心血管、代謝疾病也不好控制。民眾若有不舒服症狀，應立即接受診斷治療，避免發炎反應加劇；包括進一步肺功能及X光檢查，及早發現與治療肺部疾病。

幼童、老年人、孕婦及患有慢性疾病的族群，容易受到空氣汙染對健康產生不良影響。錢建文建議，應檢視自己所在地的每日空汙預報，一旦數值超標，要減少激烈運動、活動，以免吸入更多髒空氣。敏感族群要減少外出活動時間與次數，必要外出時要戴上口罩。若需要待在室內空間，則應關好門窗打開空調、空氣清淨機。