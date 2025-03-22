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逾7成國人近視 最新調查：8成民眾曾因配錯眼鏡頭暈

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
一項調查指出，高達8成民眾曾在配新鏡片後，有頭暈、惡心等狀況發生。圖／ingimage
一項調查指出，高達8成民眾曾在配新鏡片後，有頭暈、惡心等狀況發生。圖／ingimage

3C產品愈來愈普及，不少家長用「平板育兒」，專家呼籲，孩子太早接觸接觸3C，最直接衝擊的是視力，對大腦發展也有嚴重影響。中山醫學大學視光學系副教授孫涵瑛表示，數位科技雖帶來方便，但卻傷害視力健康，家長務必要謹慎控制時間，每天限制在1小時以內。

根據統計，台灣人一天的螢幕使用時間高達7小時，名列全球第15名。近期一項研究發現，每增加1小時的螢幕使用時間，可能讓近視的風險增加2成；若超過4小時，近視更有可能急遽加深。對於發育中的孩童，由於度數尚未固定，更有可能在成長過程中持續增加度數，年紀愈小、近視度數飆愈快。

一旦近視超過500度，即是「高度近視」，日後發生青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變的機率大幅提高，包括提早白內障。近視不可逆，「戴眼鏡」是目前最常見的矯正方式，不過，根據近期醫療媒體針對台灣民眾視力保健行為的調查指出，高達8成民眾曾在配新鏡片後，有頭暈、惡心等狀況發生。

孫涵瑛說，配鏡不當確實有可能讓身體出現不適現象，像是度數不足導致眼睛看不清楚，不僅危害視力，還可能進一步造成惡心、沒食欲、視覺模糊等症狀。有網友分享，眼鏡度數適配不佳，看東西吃力、視力模糊、眼睛疲勞和頭痛，甚至影響到睡眠。

近期「英國眼科雜誌」（British Journal of Ophthalmology）》的研究顯示，全球近視比例正在快速增加，數據指出，近視人口從1990至2023年已由24%增加至36%，上升比例超過1成，其中更在2020至2023年的短短3年內，上升了6%。國際近視研究所預估，2050年全球近視人口將高達50%，意即每2人就有1人患有近視。

另外，WHO曾在「世界視覺報告」中指出，伴隨嚴重併發症的高度近視患者，將於2030年達到5億人，顯示視力保健的需求大幅增加。

孫涵瑛說，現代人長時間、高頻率用眼，除了關心眼睛健康，更應諮詢專業配鏡人員，讓配鏡後看得清晰且舒適，降低用眼負擔。

眼鏡 視力 近視

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