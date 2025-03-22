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全台血庫平均低於安全水位 這2血型最缺

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
全台血液庫存僅6.6天、低於安全庫存量，血液基金會呼籲民眾挽袖捐熱血。示意圖。本報資料照片
全台血液庫存僅6.6天、低於安全庫存量，血液基金會呼籲民眾挽袖捐熱血。示意圖。本報資料照片

血液基金會最新統計，全台血液庫存僅6.6天、低於安全庫存量；細看各血型中的A型5.7天、O型6.2天也都低於安全庫存，今天白天天氣好，如果尚未安排行程，不妨「挽袖捐熱血」，希望在清明連假前，將血液庫存量堆高至8天安全水位。

7天為血液庫存安全天數，天氣是影響血液庫存的因素之一。血液基金會統計，截至今天上午7時30分，全台血液庫存量僅6.6天，其中A型剩5.7天為偏低，B型7.7天，O型6.2天同樣偏低，AB型則為9.6天。

進一步檢視各中心存量，台北中心整體庫存6.6天為偏低，各型別為A型6.2天偏低、B型5.3天偏低、O型7.3天、AB型8.4天；新竹中心整體庫存7.9天，各型別為A型6.2天偏低、B型9.5天、O型7.3天、AB型13.3天為高。 

台中中心整體庫存5.5天為偏低，各型別為A型5.0天偏低、B型7.9天、O型4.2天偏低、AB型8.2天；高雄中心整體庫存7.0天，各型別為A型5.4天偏低、B型9.1天、O型6.4天偏低、AB型10天正常。

台北捐血中心企畫課長劉俊宏表示，近期用血量沒有太大波動，天氣好的捐入量也好，比起前段時間相對低迷的1、2月改善很多，由於再過2周就是清明連假，目前也持續關注用血量，慢慢把庫存堆高，希望以8天庫存量為目標。

另外，先前在網路社群中，流傳大量為鼓勵捐血而辦理捐血次數回饋的活動，內容包括「提供捐血紀錄證明單並私訊後可獲得現金獎勵」，或「高薪招募捐血車工作人員或醫護人員」等。血液基金會強調，此均為詐騙，捐血為自願無償，每場捐血活動的辦理如有主辦單位提供紀念品，亦均為現場發送，並無事後以私訊方式獲取獎勵，提醒民眾勿受騙上當。  

血基會提醒，捐血紀錄證明單上有捐血人的姓名、生日及身分證號碼等機密個資，保護好自己的個人資料，切勿輕易提供，以免被盜用資料，如於網路上見此訊息請勿理會，或向血基會及各捐血中心查明。

庫存 捐血中心

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