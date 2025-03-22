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看好書 學台語！台中市「培育台語家庭」開跑了

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
已註冊的台語學習家庭齊聚一堂，領取活動禮袋並參與系列培育活動。中市文化局提供
已註冊的台語學習家庭齊聚一堂，領取活動禮袋並參與系列培育活動。中市文化局提供

和家人一起來參加吧！台中市政府配合文化部推動「培育台語家庭計畫」，以「做伙kóng Tâi-gí」為號召，邀請市民一起說台語、傳承母語。文化局副局長施純福22日出席啟動活動，鼓勵市民讓台語融入日常生活，成為母語的守護者，共同推動世代傳承。

同時，南區圖書館歷經一年的耐震補強與環境升級工程，今日也正式開館，提供市民安全舒適的閱讀空間，讓大家在綠意書香中悠遊知識世界。

文化局表示，台中市政府透過「台語家庭計畫」，打造友善的學習環境，讓閱讀與母語傳承成為生活的一部分。「做伙kóng Tâi-gí(講台語)」計畫以家庭為核心，邀請親子、祖孫、夫妻或伴侶參與多元有趣的生活化台語課程，讓母語學習自然發生。

即日起至12月底，市民可登錄註冊成為文化部台語家庭會員，透過學習、集點、完成任務，獲得獎勵金。

今天啟動活動現場，安排在地藝文團體演奏台語經典樂曲，並舉辦台語說故事與偶劇表演，讓台語學習更生動有趣。此外，已註冊的台語學習家庭齊聚一堂，領取活動禮袋，並參與系列培育活動。

南區圖書館同步重新開館，導入手機APP自助借書、多元支付等智慧服務，提升閱讀的便利性；並響應淨零碳排政策，於館舍屋頂加裝太陽能光電系統，強化建築安全，提升能源利用效率，打造永續智慧圖書館。

文化局補充，來台中看好書、學台語外，還能在3、4月參加市府一系列的台中童遊趣活動，包含3月29、30日由新聞局在台中公園邀請全世界超人氣狗狗「Bluey妙妙犬布麗」熱鬧上演的「台中親子音樂季」。

以及4月3日至5日連續三天的「台中兒童藝術節」，由文化局結合日本經典卡通角色「巴布豆BOBDOG」帶著大小朋友前往「夢之島」，體驗各式戶外匯演、親子派對及文創市集等主題活動。

此外4月周末在屯區藝文中心還有5場售票演出，場場精采有趣，施純福邀請大小朋友一起來體驗，相關活動詳情可至台中市政府官網查詢。

文化局副局長施純福鼓勵市民讓台語融入日常生活，成為母語的守護者。中市文化局提供
文化局副局長施純福鼓勵市民讓台語融入日常生活，成為母語的守護者。中市文化局提供
活動現場還有視障團體瞽動人心的太鼓隊表演。中市文化局提供
活動現場還有視障團體瞽動人心的太鼓隊表演。中市文化局提供

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