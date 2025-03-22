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擴散條件差空氣品質拉警報 西半部一片橘紅

中央社／ 台北22日電

根據最新空氣品質預測，今天擴散條件差加上光化作用影響等，西半部空氣品質不佳，中南部更為「紅色警示」，民眾外出記得做好防護措施。

環境部空氣品質監測網上午發布最新空氣品質預報並更新最新監測結果；上午10時，中部、雲嘉南、高屏空品區及金門空氣品質已達「橘色提醒」等級，其餘地區為普通至良好等級。

氣象資料顯示，今天受高壓迴流及輻射冷卻影響，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜晚垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度也易上升。

空氣品質預報指出，北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖空氣品質將達到「橘色提醒」等級，中部零星地區短時間可能達紅色警示等級，雲嘉南、高屏空品區則是「紅色警示」等級。

環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

空氣品質 金門

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