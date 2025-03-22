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部桃助37衛生所遠距醫療 1年判讀近2.4萬張影像送暖

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院去年支援37衛生所遠距醫療。圖／桃園醫院提供
衛福部桃園醫院去年支援37衛生所遠距醫療。圖／桃園醫院提供

衛福部桃園醫院為縮短城鄉醫療資源落差，提升原住民族及離島地區的健康照護品質，長期推動原住民族及離島地區衛生所醫療影像判讀計畫（簡稱IRC計畫），運用遠距醫療技術，讓偏鄉居民即使身處原鄉，無需舟車勞頓，也能獲得即時且專業的醫療影像判讀服務與準確診斷、治療建議。

桃園醫院說明，自民國2008年起，IRC計畫便與偏鄉社區同行，隨著遠距醫療技術日益成熟，服務內容從早期的X光判讀拓展至心電圖及超音波，並透過雲端平台，協助基層醫師獲得即時的專業支援。光是去年，這項計畫便支援全台37家衛生所，完成2萬3785張醫療影像判讀，也凸顯偏鄉地區對優質醫療資源的迫切需求。

桃園醫院醫事放射科主任江家祥指出，醫事放射師在IRC計畫扮演關鍵角色，不僅負責影像品質控管，還親赴偏鄉衛生所訪視與技術指導，協助解決儀器、網路等實務問題。他們也投入教育訓練，強化當地醫療人員應用遠距影像系統的能力，使冰冷的科技服務，在互動中傳遞人與人之間的溫度與信任。

江家祥說，IRC計畫更積極響應ESG永續理念，透過減少病患往返醫療院所的交通需求，不僅有效降低碳排放，也大幅減輕偏鄉居民的就醫負擔，不僅是科技的進步，更是對環境、對人群的體貼與承諾。計畫也定期舉辦影像判讀研討會，串聯各地衛生所分享實務經驗，並邀請專家精進技術，確保服務品質不斷提升，醫院將持續擴展遠距醫療的服務能量，讓更多偏鄉與離島地區的民眾，都能感受到來自醫療體系的支持與溫情。

放射科團隊經常到支援的衛生所協助精進遠距技術。圖／桃園醫院提供
放射科團隊經常到支援的衛生所協助精進遠距技術。圖／桃園醫院提供

偏鄉 衛生所 遠距

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