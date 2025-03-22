洗鼻器是醫療器材 苗栗衛生局提三口訣：要會用才安全

春天來臨，但對有過敏性鼻炎的人來說，這也是最難熬的時期，隨花粉四散飛揚，加上空氣汙染、霾害問題加劇，鼻腔易累積灰塵、花粉和細菌，進而引發鼻塞、打噴嚏、流鼻水等不適症狀。苗栗縣衛生局指出，一般而言，鼻子具有自清能力，不必借助洗鼻器來清除鼻腔內的髒汙微粒，但當髒汙過多或具傷害性時，可能影響鼻腔黏膜的清除及保護功能。

衛生局指出，洗鼻器屬低風險的第一等級醫療器材，如裝置內含沖洗溶液或洗鼻鹽則屬中度風險的第二等級醫療器材，透過洗鼻器使用生理鹽水沖洗，可幫助清除過敏原、灰塵等有害物質，緩解過敏反應，改善鼻塞和流鼻水等不適，有助於過敏性鼻炎患者舒緩症狀。

使用洗鼻器時，可搭配適當溫度的生理食鹽水進行清潔，但要注意操作方式，避免水流過急或過猛，想要有效改善過敏症狀，仍須尋求醫師專業意見及配合治療。

衛生局提醒民眾，選購洗鼻器類的產品時，應依照「醫材安心三步驟」包括「一認」認識洗鼻器是醫療器材；「二看」購買時要看外盒有無標示醫療器材許可字號；「三會用」使用前要詳閱說明書，才能正確使用。如需查詢醫療器材許可證產品相關資料，可至食品藥物管理署網站的許可證資料庫查詢。