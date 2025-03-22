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洗鼻器是醫療器材 苗栗衛生局提三口訣：要會用才安全

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局針對洗鼻器，呼籲民眾使用前注意三步驟。聯合報資料照
苗栗縣衛生局針對洗鼻器，呼籲民眾使用前注意三步驟。聯合報資料照

春天來臨，但對有過敏性鼻炎的人來說，這也是最難熬的時期，隨花粉四散飛揚，加上空氣汙染、霾害問題加劇，鼻腔易累積灰塵、花粉和細菌，進而引發鼻塞、打噴嚏、流鼻水等不適症狀。苗栗縣衛生局指出，一般而言，鼻子具有自清能力，不必借助洗鼻器來清除鼻腔內的髒汙微粒，但當髒汙過多或具傷害性時，可能影響鼻腔黏膜的清除及保護功能。

衛生局指出，洗鼻器屬低風險的第一等級醫療器材，如裝置內含沖洗溶液或洗鼻鹽則屬中度風險的第二等級醫療器材，透過洗鼻器使用生理鹽水沖洗，可幫助清除過敏原、灰塵等有害物質，緩解過敏反應，改善鼻塞和流鼻水等不適，有助於過敏性鼻炎患者舒緩症狀。

使用洗鼻器時，可搭配適當溫度的生理食鹽水進行清潔，但要注意操作方式，避免水流過急或過猛，想要有效改善過敏症狀，仍須尋求醫師專業意見及配合治療。

衛生局提醒民眾，選購洗鼻器類的產品時，應依照「醫材安心三步驟」包括「一認」認識洗鼻器是醫療器材；「二看」購買時要看外盒有無標示醫療器材許可字號；「三會用」使用前要詳閱說明書，才能正確使用。如需查詢醫療器材許可證產品相關資料，可至食品藥物管理署網站的許可證資料庫查詢。

食品藥物管理署網站首頁http://www.fda.gov.tw>醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材許可證相關查詢；此外，如醫療器材引起不良反應，請通報衛生福利部食品藥物管理署建置的藥品醫療器材食品化妝品上市後品質管理系統。醫療器材不良事件通報專線02-2396-0100、網站http://qms.fda.gov.tw。

苗栗縣衛生局針對洗鼻器，呼籲民眾使用的注意事項。圖／苗栗縣衛生局 提供
苗栗縣衛生局針對洗鼻器，呼籲民眾使用的注意事項。圖／苗栗縣衛生局 提供
苗栗縣衛生局針對洗鼻器，呼籲民眾使用的注意事項。圖／苗栗縣衛生局 提供
苗栗縣衛生局針對洗鼻器，呼籲民眾使用的注意事項。圖／苗栗縣衛生局 提供

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