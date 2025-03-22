今起回暖這2天熱爆飆35度高溫 下周五鋒面+冷氣團變天

下周四之前天氣相當穩定，西半部注意早晚涼冷、日夜溫差大。中央氣象署預報員林定宜表示，下周五是天氣變化的轉捩點，鋒面通過、東北季風或是大陸冷氣團南下，再度轉為有雨且涼冷的天氣型態。

林定宜表示，台灣上空大致上屬於晴朗的天氣，只有東南部地區雲量稍微比較多一些，主要雲量比較多的地方在台灣南側太平洋到南海附近一帶。

他說，今晚台灣附近屬於東南風的風向，溫度持續回升，到了明天仍受到高壓影響，台灣附近還是吹東南風，到了下周二逐漸轉為偏南風向，下周四之前台灣附近吹偏南到西南的風向，所以溫度會持續回升，天氣也比較穩定。

不過，林定宜表示，要特別注意的是，下周五鋒面通過，加上後方的東北季風增強，或大陸冷氣團南下，再度轉成比較涼冷的天氣型態。

降雨趨勢，林定宜表示，今天開始到下周四，台灣附近水氣比較少；下周二至下周四東南部地區可能有零星短暫雨，下周四東南部山區也有可能一些零星陣雨。此外，下周四東南部附近因為氣流過山沉降、增溫的關係，溫度會比較高一些，有機會達到34度，甚至35度左右。

林定宜表示，下周五水氣變得比較多，特別是西半部地區可能會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，所以下周五是天氣變化的轉捩點。

今天清晨低溫情形，林定宜表示，高雄以北到基隆北海岸附近，以及花東縱谷一帶，今天清晨都有10度以下低溫發生。最低氣溫清晨前4名都在新竹縣，5.2度到6.8度之間。

溫度趨勢，林定宜表示，今天開始到下周四，白天溫度都是逐日回升；甚至下周三、下周四在西半部地區，溫度可以上升到30至32度。今明兩天因為輻射冷卻效應，夜晚清晨溫度仍偏低。日夜溫差在下周一之前都是相當大，可以達到10度以上，早出晚歸記得添加衣物。下周五由於鋒面通過、東北季風增強，甚至是大陸冷氣團南下，溫度又會有驟降的情形。

林定宜表示，回暖期間容易有低雲或霧發生，特別是下周一至下周四金門和馬祖不定時有局部霧，下周二晚上到下周四台中以北地區可能有局部霧或低雲影響能見度，行車注意安全，離島往返注意航班資訊。