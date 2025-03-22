不是停電！ 桃機響應「世界關燈日」 今晚暗燈1小時
桃機公司表示，落實永續發展及節能減碳，參加全球最大的自發性公益減碳行動「世界關燈日Earth Hour」活動，將於今天晚上8時30分到9時30分的1小時內，降低桃園機場航廈內部分照明，並同步透過航廈電子看板及大廳廣播，向旅客及工作人員宣導以具體行動共同愛護地球，倡議理念也兼顧降低對機場營運及旅客出入境作業的影響。
機場公司2024年首次參加世界關燈日活動，希望透過加入全球性公益減碳行列，表達對地球和環境的關注，活動成效良好。今年度繼續參與關燈活動，以實際行動支持響應。活動期間會將第二航廈出境大廳服務台上方東西向兩盞大吊燈的內外圈燈關閉，保留中心燈照明，也將關閉目前施工中尚未開放使用的D10候機室燈光。
活動進行期間航廈作業與航班起降皆正常，航廈內熄燈及降低照明皆屬正常現象，機場公司邀請大家一同響應關燈愛地球活動。
「世界關燈日Earth Hour」活動為世界自然基金會於2007年發起，提倡在每年3月份的最後一個周六，於當地時間晚上8時30分一起關上「不必要的電燈」1小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、階級等背景，都有改變世界的能力與責任，目前已有192個國家或地區一起響應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言