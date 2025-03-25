中年人最棒零食！杏仁是「超級抗老食材」 專家曝理想攝取量

隨著年齡增長，老化速度因人而異，但透過飲食調整，有助於延緩衰老。據日媒「介護postseven」報導，營養師菊池真由子在其著作中指出，杏仁是對抗老化的「超級食物」，富含多種有助於維持年輕與健康的營養素，包括維生素E、維生素B2、膳食纖維與鎂，適量攝取有助於促進血液循環、改善腸道健康，甚至提升睡眠品質。

菊池強調，杏仁含有「年輕維生素」之稱的維生素E，能保持血管彈性、促進血液流動，有助於延緩老化。此外，其豐富的維生素B2可幫助脂肪燃燒與代謝，對於擔心中年發福的人而言，是理想的零食選擇。同時，杏仁中的膳食纖維能改善腸道環境，減少便秘問題，並提升免疫力，還能幫助排除體內毒素，有助於降低癌症風險。

除了抗老化與腸道健康，杏仁的高含鎂量還能促進肌肉活動、提升睡眠品質與減少頻尿問題。鎂可幫助維持肌肉柔軟度，避免因年齡增長導致的僵硬與抽筋，特別適合飲酒者補充，因酒精容易導致鎂流失。此外，鎂還能促進「快樂荷爾蒙」血清素的分泌，有助於減少壓力、改善失眠，並降低夜間頻尿影響睡眠品質。

專家建議，每日適量攝取杏仁，不僅能提供營養，還能透過「咀嚼訓練」維持牙齦健康與大腦活力。咀嚼能刺激腦部、降低失智風險，並促進唾液分泌，預防口腔細菌滋生。理想的攝取量為每日25至30顆，選擇無鹽、非油炸的杏仁，並分次食用，以達最佳健康效果。