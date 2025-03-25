快訊

普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不了台

被家寧媽控告違反個資法、妨害名譽 Andy老師現身警局作筆錄：謝謝關心

彰化3小姊弟闖紅燈遭撞2死 檢起訴無照七旬翁「未禮讓」

中年人最棒零食！杏仁是「超級抗老食材」 專家曝理想攝取量

聯合新聞網／ 綜合報導
堅果營養豐富，其中杏仁是對抗老化的「超級食物」，但需注意攝取量。堅果示意圖。 圖／ingimage
堅果營養豐富，其中杏仁是對抗老化的「超級食物」，但需注意攝取量。堅果示意圖。 圖／ingimage

隨著年齡增長，老化速度因人而異，但透過飲食調整，有助於延緩衰老。據日媒「介護postseven」報導，營養師菊池真由子在其著作中指出，杏仁是對抗老化的「超級食物」，富含多種有助於維持年輕與健康的營養素，包括維生素E、維生素B2、膳食纖維與鎂，適量攝取有助於促進血液循環、改善腸道健康，甚至提升睡眠品質。

菊池強調，杏仁含有「年輕維生素」之稱的維生素E，能保持血管彈性、促進血液流動，有助於延緩老化。此外，其豐富的維生素B2可幫助脂肪燃燒與代謝，對於擔心中年發福的人而言，是理想的零食選擇。同時，杏仁中的膳食纖維能改善腸道環境，減少便秘問題，並提升免疫力，還能幫助排除體內毒素，有助於降低癌症風險。

除了抗老化與腸道健康，杏仁的高含鎂量還能促進肌肉活動、提升睡眠品質與減少頻尿問題。鎂可幫助維持肌肉柔軟度，避免因年齡增長導致的僵硬與抽筋，特別適合飲酒者補充，因酒精容易導致鎂流失。此外，鎂還能促進「快樂荷爾蒙」血清素的分泌，有助於減少壓力、改善失眠，並降低夜間頻尿影響睡眠品質。

專家建議，每日適量攝取杏仁，不僅能提供營養，還能透過「咀嚼訓練」維持牙齦健康與大腦活力。咀嚼能刺激腦部、降低失智風險，並促進唾液分泌，預防口腔細菌滋生。理想的攝取量為每日25至30顆，選擇無鹽、非油炸的杏仁，並分次食用，以達最佳健康效果。

失智 抗老 睡眠 零食

延伸閱讀

鮮魚店驚見「毛蟹集體逃亡」！沒跑的不新鮮？店家：個性不同

芬蘭教育數位化30年後問題浮現！學生表現下滑 紙本教科書重獲青睞

明明省時又便利…洗碗機成「尷尬家電」難普及 日本家庭2特點是關鍵

新鮮不是絕對好！專家推薦8加工食品 健康、便利更適合現代人

相關新聞

一場車禍患創傷性踝關節炎 40歲男子忍痛10年才動刀

關節炎並非老年人專利！奇美醫院骨科部主治醫師羅勝彬表示，踝關節炎的病人年齡層相對年輕，且常見病因為創傷性關節炎。他也分享...

是你嗎？全聯開出114年1、2月份特別獎發票

全聯福利中心表示，本期統一發票開出一張特別獎，特別獎開在台南學甲華宗門市，幸運中獎者消費49元購買布丁，即獲得特別獎1,...

花49元買布丁中千萬！全聯本期發票大獎幸運兒在這縣市

趕快來對獎！財政部稍早公布了114年1、2月份統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎，開在臺南學甲華宗...

無糖綠+半糖紅=止咳救星？ 中醫曝1成分會造成痰咳

近期Threads上瘋傳，無糖綠茶加半糖紅茶竟可以成為「咳嗽救星」，甚至有多家飲料店趁勢推出相關品項。不過中醫師指出，這...

「涮樂和牛」宜蘭羅東店腹瀉疫情 疾管署公布最新採檢結果

馬辣國際餐飲集團旗下鍋物店「涮樂和牛」宜蘭羅東店3月15日試營運，連日來陸續有顧客出現上吐下瀉等不適症狀，宜蘭縣衛生局1...

三星電子共同執行長心臟病逝 醫：出現這5個症狀要小心

上周三才主持股東大會的三星共同執行長韓鐘熙，驚傳心臟病猝逝消息，根據韓國媒體報導，他在上周六出席女兒的婚宴後，突然心臟病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。