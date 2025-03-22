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響應世界關燈日 桃園機場今晚將降低航廈內部分照明

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
配合22日「世界關燈日Earth Hour」活動，桃園機場機場20時30分將減少航廈部分照明，以具體行動共同愛護地球（圖為2024年辦理情形）。圖／機場公司提供
配合22日「世界關燈日Earth Hour」活動，桃園機場機場20時30分將減少航廈部分照明，以具體行動共同愛護地球（圖為2024年辦理情形）。圖／機場公司提供

桃園國際機場公司落實永續發展及節能減碳，參加全球最大的自發性公益減碳行動「世界關燈日Earth Hour」活動，將於今天晚間20時30分到21時30分的1小時內，降低桃園機場航廈內部分照明，並同步透過航廈電子看板及大廳廣播，向旅客及工作人員宣導以具體行動共同愛護地球，倡議理念也兼顧降低對機場營運及旅客出入境作業的影響。

機場公司於2024年首次參加世界關燈日活動，希望透過加入全球性公益減碳行列，表達對地球和環境的關注，活動成效良好。今年度繼續參與關燈活動，以實際行動支持響應。活動期間會將第二航廈出境大廳服務台上方東西向兩盞大吊燈的內外圈燈關閉，保留中心燈照明，也將關閉目前施工中尚未開放使用的D10候機室燈光。

活動進行期間航廈作業與航班起降皆正常，航廈內熄燈及降低照明皆屬正常現象，機場公司邀請大家一同響應關燈愛地球活動。

「世界關燈日Earth Hour」活動為世界自然基金會於2007年發起，提倡在每年3月份的最後一個星期六，於當地時間20時30分一起關上「不必要的電燈」1小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、階級等背景，都有改變世界的能力與責任，目前已有192個國家或地區一起響應。

「世界關燈日Earth Hour」為全球最大的自發性公益減碳行動。減少照明期間機場旅客服務及航機起降均維持正常運作（圖為2024年辦理情形）。圖／機場公司提供
「世界關燈日Earth Hour」為全球最大的自發性公益減碳行動。減少照明期間機場旅客服務及航機起降均維持正常運作（圖為2024年辦理情形）。圖／機場公司提供

公益 桃園機場 減碳

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