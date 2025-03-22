明顯回溫、晴朗好天氣到下周三 清明連假恐水氣多

今天各地普遍都是晴朗天氣。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，也由於天氣相當晴朗，昨晚到今晨仍有明顯的輻射冷卻降溫，平地最低溫在新竹關西5.2度，其他地區多在10度或以下，只有屏東相對稍高一些，約在11度左右。

白天會明顯回溫，各地高溫普遍23至25度，歐宗學表示，南部或內陸地區有機會更高一些，入夜還是會明顯降溫，有相似的低溫出現機會，不過最低溫的數字會逐漸回升，外出活動注意氣溫變化，適時調整穿著。

偏乾穩定的環境持續到下周三，歐宗學表示，雖然隨著高壓勢力東移，迴流的風向會逐漸轉為東南至偏南風，不過近期台灣附近水氣都偏少，因此還是沒有明顯水氣移入。

他說，下周南風變得明顯以後，還是會有比較暖溼一點的空氣北上，氣溫會繼續攀升、白天變得暖熱，早晚期間雖然還是偏涼，但極端低溫的狀況會緩和許多。另外，逐漸開始有起霧的機會，金馬等離島或中北部下風處的位置較容易受影響。

而在春季期間出現穩定天氣，要留意空氣品質就可能比較不理想，歐宗學表示，近期台灣附近風速減弱，各地擴散條件都較差，尤其早晚期間大氣也較穩定，容易累積空氣汙染物。而白天在陽光持續照射下，會有明顯的光化反應，臭氧等衍生性汙染物就容易生成並持續累積，午後到入夜時段濃度也容易偏高，空氣品質都比較不理想。下周隨著南風增強，或是等到開始有降雨，才會明顯改善。

下一波天氣變化的時間，歐宗學表示，從下周四開始，台灣北方海面會有鋒面系統建立並逐漸南下，白天期間還沒有明顯影響，先有中高層雲系移入，局部地區雲量稍增多轉多雲天氣。西半部山區受地形影響，雲量較多並有短暫雨機會。

他說，下周四深夜到下周五清晨，鋒面接近並開始通過，由北而南各地陸續有局部短暫陣雨機會，雖有雷雨機會，但雨勢的強度及影響範圍不太大，不確定性仍相當高，持續觀察。

而下周五鋒面過後天氣依然不是很穩定，歐宗學表示，後續下周末，甚至到清明連假前都還是有華南雲雨區或鋒面系統通過影響機會。

至於清明連假時的天氣狀況，歐宗學表示，水氣也是偏多，會不會或是何時會減少還要看看後續的預報變化。而這段時間也會有東北季風南下帶來較涼冷空氣，因此整個天氣及氣溫的感受，與近期相比會有非常大的差異，注意下周四、周五以後的天氣變化趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。