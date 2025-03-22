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清明節前豬價居高不下 消費者荷包縮水叫苦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
清明節近，祭拜豬肉需求量大，毛豬拍賣價從春節至今，每斤直逼百元歷史高點，價格居高不下，嘉市肉品市場拍賣價每斤破90元，肉攤商質疑加工廠操控價格，消費者荷包縮水。記者魯永明／攝影
清明節近，祭拜豬肉需求量大，毛豬拍賣價從春節至今，每斤直逼百元歷史高點，價格居高不下，嘉市肉品市場拍賣價每斤破90元，肉攤商質疑加工廠操控價格，消費者荷包縮水。記者魯永明／攝影

清明節近，祭拜豬肉需求量大，毛豬拍賣價從春節至今，每斤直逼百元歷史高點，價格居高不下，嘉市肉品市場拍賣價每斤破90元，肉攤商質疑加工廠操控價格，消費者荷包縮水；豬農說，部分豬農退場減養、進口飼料及添加物上漲，價格市場供需決定，台灣申請豬瘟非疫區最快5月通過，豬肉可望再增加外銷。

嘉義縣肉品市場拆除重建，豬肉承銷人大多集中嘉市肉品市場交易，春節前量價齊揚，每公斤97.61元，逼近百元，春節過後接近清明節，豬價看漲不跌。

嘉市共和市場肉攤商說，毛豬拍賣價逼近百元，溫體肉零售成本提高，有的攤商吸收成本不漲，國營台糖養豬量減少，農業部要求釋出豬隻平抑豬價效果有限，疑加工廠進貨量大一條龍產銷，操控價格。目前用豬肉量大的排骨店等小吃大多未調漲，業者說，豬肉再漲撐不住了。

王姓婦人說，豬肉價居高不下，菜價跌，荷包還是失血。嘉義縣養豬協會理事長林志達說，豬價市場供需決定，養豬成本因進口玉米飼料、添加物漲，又部分豬農退場減產，口蹄疫拔針，國內豬肉外銷菲律賓、新加坡，東南亞豬肉價破百元，豬價如雞蛋價有起伏。

全國養豬協會理事林秋桂說，冬天豬不好養，仔豬育成率低，加上豬肉外銷，豬源減少，需求量大，豬價漲正常，豬農符合成本稍有利潤，加工廠增加採購，無法操控豬價，希望農業部尊重市場機制，勿干預市場。

清明節近，祭拜豬肉需求量大，毛豬拍賣價從春節至今，每斤直逼百元歷史高點，價格居高不下，嘉市肉品市場拍賣價每斤破90元，肉攤商質疑加工廠操控價格，消費者荷包縮水。記者魯永明／攝影
清明節近，祭拜豬肉需求量大，毛豬拍賣價從春節至今，每斤直逼百元歷史高點，價格居高不下，嘉市肉品市場拍賣價每斤破90元，肉攤商質疑加工廠操控價格，消費者荷包縮水。記者魯永明／攝影

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