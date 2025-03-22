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19歲女沉迷手遊 半年內千度近視飆升至1700度…醫警告：最重恐失明

香港01／ 撰文：夏洛特
滑手機示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
滑手機示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

智慧型手機可說是現今社會必需品，但部分人卻重度成癮，每日「機不離手」。1名住在福建的19歲女生就是如此，因為長期沉迷玩手機遊戲，她雙眼近視度數於半年內，從約1000度分別飆升至1500度及1700度，並被診斷為「病理性高度近視」，需進行手術治療。而醫生更警告，病理性高度近視患者更易出現其他眼疾，嚴重的更可能失明

綜合大陸媒體報導，福建省廈門市1名19歲女生曉文（化名）因沉迷手機遊戲，平日過度使用手機，故早已驗出有近視，而她的近視度數連年快速增長。曉文進行健康檢查後，發現有深度近視，左右眼度數分別高達1025度及1050度。

長期玩手機損害視力　被診斷「病理性高度近視」

不過，曉文並未因此改變生活習慣，沒有減少玩手機的頻率及時間，結果雙眼視力愈發下降，視物模糊。6個月後，曉文家人決定帶她求醫，結果顯示曉文雙現近視度數顯著加深，左眼近視加深至1500度，而右眼近視度數更飆升至1700度。曉文被診斷為「病理性高度近視」，需進行後鞏膜加固手術。

醫生解釋，大部份人的眼睛度數會在約20歲後固定，但像曉文般過度使用眼睛，或具有眼睛疲勞問題，則可能出現睫狀肌痙攣，並出現近視度數遽增情況。而曉文不但長期沉迷手機，又是病理性高度近視，受多種因素相互作用，故令近視度數急速惡化。

醫生警告：嚴重可致盲

醫生表示，病理性高度近視患者更易出現青光眼、白內障、斜視等眼疾，嚴重的更有失明風險。因此，高度近視患者必須在醫生指導下，接受有效的矯正及控制措施，並每年定期檢查眼睛。

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文章授權轉載自《香港01》

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