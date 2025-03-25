冰存米飯不能完全放涼！趁熱裝入保鮮盒 留住濕潤口感別冷藏

現在仍有許多民眾習慣將米飯放涼後再包裝保存，或放進冰箱冷藏。但根據日本料理專家菅智香指出，這樣的做法容易導致米飯水分流失、口感變差。「煮好的米飯，有馬上放入保鮮盒或用保鮮膜包好嗎？」針對此項調查，有超過50%的民眾表示，「自己完全沒有想過這個問題」。

最新研究顯示，應在米飯仍溫熱時就將其分裝入保鮮盒或保鮮膜包裹，以保留水分，維持美味口感。米飯剛煮好時，含有大量水分，若放置過久，水分會逐漸蒸發，使米飯變乾變硬。因此，無論多忙，建議在米飯還熱的時候，就立即分裝保存。這樣可以減緩水分蒸發的速度，讓米飯即使解凍後，仍保有濕潤與香甜口感。

此外，米飯的保存方式也很重要。專家提醒，不宜將煮好的米飯存放於冷藏室，因為低溫會讓米飯中的澱粉劣化，使其變硬、口感變差。最理想的方式是將米飯放入冷凍庫。即在米飯仍溫熱時裝入保鮮盒或以保鮮膜包好，但並不是在熱騰騰時放入冷凍，而是等待米飯稍微降溫後再放入冷凍庫，進行急速冷凍，確保美味口感。

只要掌握正確的保存方式，就能讓米飯保持最佳風味，減少浪費。未來，如何透過科學且有效的保存方法，讓日常飲食更方便且美味，值得民眾多加留意。