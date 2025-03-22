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晴朗炎熱下周更飆35度高溫 吳德榮指這天再轉溼冷如冬

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晴朗炎熱下周更飆35度高溫 吳德榮指這天再轉溼冷如冬

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天受移動高壓影響，各地晴空萬里；冷空氣續減弱，天氣回暖，日夜溫差大。本報資料照片
今天受移動高壓影響，各地晴空萬里；冷空氣續減弱，天氣回暖，日夜溫差大。本報資料照片

今晨平地最低氣溫為新竹關西5.4度，苗栗頭屋和桃園大溪也只有7.0度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，台北北投雖也降至8.7度，但台北測站僅降至13.4度，回顧今年3月尚無冷空氣達到寒流標準。

他說，今天受移動高壓影響，各地晴空萬里；冷空氣續減弱，天氣回暖，日夜溫差大；北部7至29度、中部9至29度、南部9至30度、東部8至27度。明晨部分平地仍有10度以下的輻射低溫，年長者及心血管疾病患者仍需注意調適。

明天白天至下周四受高壓迴流影響，持續晴朗無雲，吳德榮表示，各地區白天高溫皆在30度以上，下周二至下周四更由33度逐日升至35度以上，為晴熱如夏、清晨易起霧的天氣，但清晨仍偏涼，日夜溫差甚至達15度之多，也應注意。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，鋒面大約在下周五清晨抵達；鋒面通過時、伴隨局部陣雨或及雷雨，天氣變化很明顯。歐、美模擬亦顯示，鋒後的冷空氣約僅為大陸冷氣團的強度，但仍將造成氣溫的驟降，由下周四的晴熱如夏，轉為下周五的溼冷如冬，並持續至下周末；乍暖還寒要注意調適。31日冷空氣減弱，但天氣未好轉，仍溼涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 氣溫

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