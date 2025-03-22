玉山厚實積雪鄭明典也讚嘆 氣象署曝歷史最晚降雪紀錄

日前國內許多3000公尺以上高山，甚至連2000公尺的太平山、拉拉山都降雪，玉山氣象站也觀測到積雪，而前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出玉山雪季補給照片，他表示，他雖然退休了，看到這種鏡頭，還是覺得應該感謝。他也讚嘆「玉山好幾年沒這麼厚的積雪了」。

為什麼春天還會下雪？󠀠中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，下雪的條件來自於冷空氣與水氣的完美配合。󠀠當北方冷空氣南下，與來自華南的高空豐沛水氣相遇，如果溫度和溼度條件恰好配合，高山就會降下白雪。

氣象署表示，從歷年玉山末雪統計來看，降雪可能延續到4月，最晚的紀錄甚至發生在5月31日（1955年），這顯示台灣高山春季氣候的多變性。󠀠󠀠