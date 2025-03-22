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今晨新竹關西5.5度！白天回暖日夜溫差大 下周五冷鋒過境再轉雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地仍為晴到多雲的天氣，白天氣溫持續回升。聯合報系資料照
今天各地仍為晴到多雲的天氣，白天氣溫持續回升。聯合報系資料照

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。根據中央氣象署資料，今天平地最低溫出現在新竹縣關西工作站測站，今天清晨4時34分出現5.5度低溫，其次是新竹縣國三N085K測站5.9度、新竹縣峨眉6.6度。

氣象署發布低溫特報，今晨至上午新竹有6度以下氣溫發生的機率。新北市、基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

今天各地仍為晴到多雲的天氣，白天氣溫持續回升，氣象署表示，西半部高溫大約24至26度，東半部高溫23、24度，感受舒適到溫暖，不過夜晚清晨受到輻射冷卻影響，氣溫還是偏低，中部以北、宜蘭低溫10到13度，其他地區低溫14、15度，局部近山區平地會再更低一些，日夜溫差偏大，西半部溫差可以達到10度以上。

明天輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，白天溫暖舒適，各地日夜溫差大；各地大多為晴到多雲。

下周一至下周四各地天氣仍為晴到多雲，日夜溫差仍大，下周二至下周四東南部及恆春半島有零星短暫雨，下周四中南部山區也有零星短暫陣雨；金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，下周二晚至下周四台中以北地區也要留意低雲或霧的影響，行車用路注意安全，離島交通往返留意航班資訊。

下周五鋒面通過，各地天氣轉不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨；東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，尤其北台灣降溫較明顯，留意溫度變化。

下周六至30日東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜花整日偏冷，其他地區早晚也偏冷，31日東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；環境水氣仍偏多，中部以北、宜花地區及南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。春季天氣變化快速，鋒面影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

冷氣團 氣溫

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