泰山企業搶攻媽祖商機 大甲媽遶境也擺攤奉茶 還可抽發財金

大甲媽祖繞境進香活動將於4月4日晚間起駕，彰化縣在地泰山企業再度與鎮瀾宮合作，推出大甲媽限定版包裝的五款調合油，即日起至5月14日買大甲媽限定版調合油等商品還可登錄發票抽媽祖金飾和大甲媽壓轎金，泰山企業也將在起駕日與回鑾日4月9日擺設奉茶攤位，提供仙草蜜茶為信眾加油打氣。

泰山企業今年75周年，特別推出大甲媽限定版包裝五款調合油，也是歷年來限定聯名版最多品項，並由泰山總經理沈怡君領軍管理團隊與大甲鎮瀾宮董事長顏清標共同為此次商品進行祈福團拜。

泰山油品往年推出媽祖聯名商品皆有近兩成的業績成長，此次聯名的產品包括均衡369嚴選調合油、好理調合油、精選蔬菜油、不飽和調合油，皆是泰山熱銷明星商品，還特別再搭配「Follow媽祖Go平安」、「Follow媽祖Go健康」、「Follow媽祖Go事業」、「Follow媽祖Go學業」共四款L型夾，配合通路活動單筆消費滿件或滿額即可獲得一個。

4月4日奉茶攤位在台中市大甲區中山路一段593號 時間為下午4點到晚間9點。4月9日奉茶攤位在西螺新天宮前，地址雲林縣西螺鎮平和南路49號，時間為11點30分到下午4點30分，除了提供仙草蜜茶和泰山純水，還有油品展示趣位互動並可立即線上優惠買，民眾只要現場追蹤泰山粉絲頁按讚，就可以參加摸彩抽獎，有機會獲得水晶招財樹、金箔平安福袋吊飾和金箔媽祖發財金、大甲媽整組系列平安油等。