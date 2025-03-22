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HPV疫苗副作用？ 醫：無直接關聯

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
接種HPV疫苗可預防子宮頸癌，但仍有近一成15歲女性的家長因擔憂副作用而不敢讓孩子接種。 本報資料照片
接種HPV疫苗可預防子宮頸癌，但仍有近一成15歲女性的家長因擔憂副作用而不敢讓孩子接種。 本報資料照片

台灣子宮頸抹片篩檢率低，據統計，截至二○二三年篩檢涵蓋率僅四成九。接種人類乳突病毒（ＨＰＶ）疫苗，是防治子宮頸癌另一作法，但仍有近一成十五歲女性的家長，擔心副作用，不敢讓孩子接種疫苗。此外，除符合公費篩檢民眾外，全台民眾仍有約八成未接種疫苗，成防治隱憂。

二○一八年起，政府公費補助國中女性接種ＨＰＶ疫苗，今年起擴大接種，將國中男性也納入ＨＰＶ疫苗接種對象。台大醫院小兒感染科主任呂俊毅表示，台灣曾在十七年前執行小規模ＨＰＶ疫苗接種計畫，時隔十年才在全台推行，主因是收到大量反對意見，擔心疫苗安全性，也擔心疫苗有效性不高，認為子宮頸癌非急性傳染病，沒必要推動全國性接種。

目前台灣十二至十四歲女性ＨＰＶ疫苗覆蓋率，二○一三至二○一八年為百分之廿六，二○一九年為百分之七十五，二○二○年達百分之八十六，二○二二年接種率達百分之九十二，仍有近一成國中女性未接種疫苗。

呂俊毅說，國內曾追蹤廿二萬七千餘位接種ＨＰＶ疫苗的女性，發現共發生十九項不良疾病，包括風濕性關節炎、第一型糖尿病等，經嚴謹分析，發現這些疾病發生，與疫苗接種並無直接關聯，該研究盼能破除家長迷思，再提高ＨＰＶ疫苗的接種率。

婦產科醫學會秘書長黃建霈說，除政府補助對象外，全台八成以上民眾未接種ＨＰＶ疫苗，最大阻力是「費用」，完成三劑完整施打，需自費一萬多元。

台大醫院 子宮頸癌 疫苗

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