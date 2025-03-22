愛肝達人站／醫師一直嘆氣，是不是沒救了？

看診完那天晚上，接到一個好友電話。

「X醫師，我那朋友是不是沒救了？」

「哪個病人？」

「就是昨天拜託你今天看診那個病人。」「剛剛打電話來一直哭！」

「沒有呀，還好啊！」「腫瘤不小是沒錯！」「但應該是肝臟良性的血管瘤，不是壞東西。」

「可是，他說你看診時一直嘆氣！」「他覺得你認為他是沒救了！」

「不是啦，是今天病人太多，看到後來很累，頻頻打呵欠！不好意思！」

真是醫師表錯情，病人會錯意。

的確，醫師面對病人求診應該和顏悅色，但如果是惡性疾病，不好的東西，可以和顏就不能悅色了。此外，也不能隨便嘆氣，不然病人容易誤解以為大事不妙了！

至於什麼病，醫師是真的會一直嘆氣而不是打呵欠呢？

這通常是就醫太晚會讓醫師惋惜之時。例如有B肝，不知要定期追蹤，等到肚子痛了，人瘦了下去或眼睛黃了起來，才求醫診治，此時肝腫瘤通常很大，治療很困難，醫師也覺得「孤臣無力可回天」而一直嘆氣！

又如近年來逐漸普遍的酒精性肝病，也常常會讓看診的醫師擲筆興嘆！

近年來，喝酒的風氣有逐漸增加的趨勢，古人稱酒精為穿腸毒藥，美酒入口，酒精成分中的乙醇經過肝臟代謝，變成乙醛，再變成乙酸，最後變成二氧化碳及水，再由小便排出體外。其中乙醛是醫學界公認的致癌物質。此外，酒精會抑制白蛋白的合成，並引起肝纖維化，最後引起肝硬化。

可怕的是酒精引起的肝病，即使肝已經硬化了，可是在超音波上通常只能看出閃亮的脂肪肝，很難診斷有肝硬化。常等到有一天病人突然吐血了，或皮膚黃了或肚子大了，超音波檢查才發現肝臟萎縮變小了，表示肝硬化很厲害，此時再戒酒也來不及了，要活命只有換肝一途。肝膽科醫師看到這種病人，通常只能搖頭大嘆三聲無奈了。

總而言之，醫師嘆氣若不是醫師累，就是病人情況不妙，要如何雙贏？醫師自己不要病倒，醫師也要自保，平日多休息，而病人方面則要做好檢查，不要以為自己體格很強，就以為身體很好，不要以為自己酒量好就拚酒，等到不行時再求醫就不太妙了。

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