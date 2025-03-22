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院長講堂／雙和醫院院長李明哲 器官移植權威 拚醫學中心前段班

聯合報／ 記者江婉儀／專訪
雙和醫院院長李明哲。記者陳正興／攝影
雙和醫院院長李明哲。記者陳正興／攝影

專精器官移植的外科醫師李明哲去年底接任雙和醫院院長，相較別人「進京趕考再衣錦還鄉」，他則是逆向操作，先在花東地區當「苦行僧」服務30年後，帶著豐富器官移植經驗回到北部，如今接下院長一職。李明哲期許，未來雙和醫院能成為醫學中心的前段班，他會以身作則做出成果給團隊看，讓同仁們願意相信他。

在花東服務30年 推動器捐

現年60歲的李明哲，他的習醫過程跟其他醫師大不同，當年實習結束後，他就跟著10幾位熱血的台大醫師自願下鄉，協助剛成立滿5周年的花蓮慈濟醫院發展。他是外科醫師，就靠著手上的一把手術刀，解決許多問題。

證嚴法師說：「能在不簡單的事情，堅持下去才是真功夫。」當年32歲的李明哲在花慈負責器官移植，靠著一股熱情積極推動器捐，早期器捐以大愛捐贈為主，而活體器官移植則能讓病人有更多重生機會，但要申請活體器官移植，依法規必須由醫院的特定醫師才能執行，累積一定數量才可申請。

響應世界安寧日10周年，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲(右起)、董事孫文榮、健保署副署長龐一鳴與輔助治療犬Oba(前)合影。本報資料照片
響應世界安寧日10周年，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲(右起)、董事孫文榮、健保署副署長龐一鳴與輔助治療犬Oba(前)合影。本報資料照片

花25年 接手近400例手術

「病人的生命是用天來計算」，李明哲表示，需要器捐的病人生命徵象變化很大，無法隨意移動，想請求支援也會有角力拉扯，曾有病患好不容易救回，但狀況惡化而離世，對他造成很大的衝擊，因此決心要認真推動器官移植。他笑說「是逼著團隊跟著自己走」，花了25年時間，接手近400例手術，其中腎臟移植300例，其餘是肝臟移植。

李明哲指出，肝臟移植手術最困難，肝臟是人體最大器官，在器官衰竭過程中，生理上變化會加重手術困難度，尤其是失血，長期肝硬化會造成其他器官功能受損，很多病人都是在疾病嚴重度極高的狀況下接受手術。肝臟需要接肝靜脈跟右門靜脈，還有肝動脈及膽道，手術時間平均6到8小時。

要培育熟練器官移植的醫師很困難，李明哲有感年紀漸增，無法24小時on call動刀，但只要學生有手術，他就會進開刀房幫忙，甚至他人不在花蓮，就靠打電話或跟學生視訊，指導學生下一步要注意什麼，因此救活病人，讓他很感動。

雙和醫院成立17年，去年升格為醫學中心，去年底李明哲接任院長後，對於醫院未來的規畫有一套策略，李明哲認為，現在的醫療院所中，能做有水準移植手術的醫院不是很多，因此只要願意投資移植手術，且能達到預期目標，即可成為醫學中心的中段班，後續持續精進成為前段班是更重要的任務。

運動量靠查房 學生跟不上

想要從醫學中心的後段班變成前段班，就要一步一步走，李明哲強調，第一時間會讓大家知道目標，他一定做給同仁看，做了後有成果，讓同仁願意相信他，願意跟著走。

坦言「平時不太運動」的李明哲，每日運動量都是靠查房、爬樓梯，偶爾游泳，他笑說，通常學生跟不上他的查房速度，相比學生氣喘吁吁，他還游刃有餘。

參加大甲媽遶境 沉澱心靈

李明哲曾因壓力而暴飲暴食，某次跟老師碰面，一看到他後搖搖頭，就是告訴他「該減肥了」，於是他靠著走路及飲食控制，體重減少6公斤。現在的他仍勤走路及飲控，但也感嘆，「當院長最傷的是喉嚨，不是膝蓋，講話講太多了」。

李明哲自認是「無聊的人」，沒有特別的興趣，近年他跟著大甲媽祖遶境，「一副鄉下阿伯裝扮」，一次至少走3天，對心靈沉澱很有幫助，過程中不用想事情，就只有走路，4年前只有他自己走，慢慢地太太、孩子都加入，今年一家五口將一起走。

李明哲(左)與太太(右)、女兒一起走大甲媽祖遶境。圖／李明哲提供
李明哲(左)與太太(右)、女兒一起走大甲媽祖遶境。圖／李明哲提供

李明哲

年齡：60歲

專長：肝膽胰腫瘤手術、胃腸道腫瘤手術、內分泌腫瘤手術、肝臟移植手術、腎臟移植手術

現職：

衛福部雙和醫院院長

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長

台灣移植醫學學會常務理事

北醫醫學系外科學科教授

北醫器官移植研究中心主任

學歷：台北醫學大學醫學士

經歷：

雙和醫院醫務副院長

萬芳醫院副院長

中華民國器官捐贈協會理事長

花蓮慈濟醫院外科部主任

慈濟大學專任教授

給病人的一句話：

視病猶親，醫師對病人必須誠實，也希望病人能感受到醫師的用心。

器官捐贈 手術 李明哲

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