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橘世代／【手足關係】手足在家互動 有助磨練社會化

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

有人說：手足是人生最長的親密關係，但薩提爾教養專家李儀婷說：「手足是人生最長的競爭關係，一但成為手足，就注定是敵人。」一生下來，我們就得要和手足競爭家庭資源、搶奪父母關愛。

「但若學習得宜，手足的競爭關係就有機會轉變為戰友關係。」因為根出同源，有相同的成長背景、重疊的記憶，若能透過學習，手足就能成為戰友，一同扛起奉養父母的重擔，一起分享喜悅，人生漫漫，手足關係是父母給予孩子的最好的禮物。

李儀婷認為，站在教育者的立場，擁有手足最大的優勢就是「長期磨練社會化」，在家庭內，手足的爭吵、資源競爭，是學習社會化及人際互動最好的場域，若父母可營造安全但不過度介入的環境，孩子就能練習如何和不同人互動，甚至練習吵架的方法。

相較於外面，可能因為老師或他人介入，社會化的學習並不完整；也可能因此完全任由孩子發展，學到欺壓與強勢。有手足的家庭雖然很吵，但是既熱鬧又有互動感中的學習，會是孩子生命豐富的資產。

數位版看這裡

5方法重新認識手足

兒時哥哥管教成陰影...5點修復手足關係 吵架要有覺察

父母給了我們兄弟姊妹，但是擁有好的手足關係，卻需要學習與努力。成年之後的手足，是人生的資產還是負債？是陌生人、是敵人，還是親密夥伴？關於手足的人生劇本，取決於我們長大之後，如何重新認識這個「熟悉的陌生人」，進數位版看「成人後重新認識手足的五個方法」。

人生 父母 親密關係

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