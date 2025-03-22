橘世代／【手足關係】主辦家族旅行10年 重建情感連結

每年暑假，李儀婷會約三個哥哥總共十三口人，包下一棟民宿，住個四天三夜，這樣的手足交流始於二○一四年，父親過世前一年。

李家兄弟姊妹長大成家後，人數眾多老家塞不下所有人，有一年李崇建說：「不然就一起去外面住吧！」李儀婷就去找了房子，在離老家不太遠的地方包棟住了三天。

他們在有ＫＴＶ的民宿唱歌，那是父親第一次聽他們唱歌，夜裡散步時爸爸跟李儀婷說：「第一次聽你們唱歌，你們唱得真好聽。」用一種很滿足的語氣。那是李儀婷第一次被爸爸稱讚唱歌好聽。

第二年爸爸離世沒有辦旅行，但之後的每年暑假間快到，李儀婷就在群組敲哥哥們，開始約時間、找地點。

要聚集手足舉辦旅行有許多瑣碎細節，能夠從不間斷舉辦，她感謝李崇建的慷慨，只要她發起，大哥就積極回應：「我出錢。」讓她倍感支持。

李儀婷說，「願意」很重要。她想和哥哥有連結，所以願意為家人舉辦家族旅行。「學過薩提爾的人都知道，每個人都是有選擇權的，當你選擇與家人連結，那麼你會心甘情願承擔過程的辛勞。反之，如果你不想勞累，那就得接受不會跟家庭有連結。」

李儀婷願意家人付出，因此得到連結的機會。但為了不讓自己委屈，她也會設下界線，在自己能力允許下付出：「一年一次為限」，因為她明白太過頻繁的付出可能會過度內耗自己。