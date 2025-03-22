橘世代／【手足關係】帶著覺察吵架、彼此學習「往前走」 不停留在受傷的角色裡
作家李儀婷因教養孩子而成為薩提爾教養專家，大哥李崇建更是台灣薩提爾重要推手，若不了解他們的家庭故事，會誤以為他們一直手足情深、一家和睦。
十幾年前，學思達創辦人張輝誠在某個評審場合初遇李儀婷，得知她是李崇建的妹妹，便說：「儀婷啊，幫我問候崇建。」李儀婷心想，我和李崇建的關係可能不比張輝誠好，他自己問候不是更快嗎？於是回說：「你自己跟他打招呼，別透過我。」
李崇建得知後責罵李儀婷不懂人情世故。爾後聚會，李崇建會舊事重提，一直到去年她決定不再接受永無止盡的責備：「夠了吧！這件事情講了多久呢？」李崇建自此止住這個話題。
更久之前有個類似的故事，但情況完全相反。專科畢業後李儀婷花四個月寫完一部小說，拿給中文系畢業有創作經驗的李崇建看，他說：「這篇作品如果出版社會出，我的頭再剁下來給你當椅子坐！」她不服輸，趁哥哥不在家偷偷拿去寄，一周後，出版社回覆願意出版。
幾年後的某次文學獎，李儀婷和李崇建都是評審，她上台分享了這個故事，鼓勵新手創作者遇到不被賞識不要傷心。之後，她在各個演講場合講這段往事，一直講到李崇建受不了：「李儀婷，你要講幾次？」
李崇建的話讓她有了覺察，深思後覺得「可以了，該往前走了。」她決定不要停留在「受傷」的角色裡，從此她不再提這件事。
李儀婷認為，想要擁有好的手足關係，彼此都需要努力，「哥哥和我都學習，才能得到和諧的手足關係。」她指出，手足關係的修復雖然費力，但只要願意，長大後的手足關係反而能人更回味無窮，就算吵架也不怕，因為薩提爾讓他們懂得覺察。
李儀婷觀察過老一輩人很少有融洽的手足關係，畢竟成人手足沒有工作交集，也沒有生活的聚焦，說是平輩，又非全然平等，充滿了競爭與位階，加上成年之後，大家成家立業各自為生活忙碌，要維繫真的不容易。
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5方法重新認識手足
父母給了我們兄弟姊妹，但是擁有好的手足關係，卻需要學習與努力。成年之後的手足，是人生的資產還是負債？是陌生人、是敵人，還是親密夥伴？關於手足的人生劇本，取決於我們長大之後，如何重新認識這個「熟悉的陌生人」，進數位版看「成人後重新認識手足的五個方法」。
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