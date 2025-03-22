橘世代／【手足關係】長大之後 修復手足關係
「怎麼會想談成人手足關係呢？」作家，也是薩提爾教養專家的李儀婷好奇。她有三個學齡孩子，常被問及父母要如何處理孩子的手足紛爭，而成年後呢？「成人手足關係都不會太好，但礙於改變不了，所以都不了了之。」李儀婷帶著些許感慨：「不好你也不知道該怎麼辦，只能當陌生人，很多人都是這樣的。」
兄妹像陌生人 同住不講話
李儀婷也曾經和哥哥像陌生人一樣同住一個屋簷下。
李家有四個孩子，李儀婷是老么，上有三個哥哥。十歲時，媽媽和爸爸離婚，爸爸獨力照顧四個孩子，那時已經十八歲的大哥李崇建，覺得自己是老大，有責任兄代母好好教育弟妹，不要因為媽媽離家而墮落。
老二李崇樹人高馬大根本不服從、老三李崇義翅膀硬有機會就往外跑，李崇建管不動弟弟，只剩妹妹可以管。
他要求妹妹做很多超乎年齡的事，為了充實學問，他要求小五的妹妹每天背唐詩、宋詞、三字經。為了增加體能，他要求妹妹打桌球。為了提升課業，他要求妹妹勤奮讀書。有次李儀婷念累了趴在桌上睡著，李崇建氣惱妹妹不爭氣，順手拿起衣架就朝妹妹打去，他覺得自己打得很輕，沒想到衣架碰到的地方都腫起來嚇他一大跳，連忙翻找萬金油給李儀婷賠罪。又有次，小六的李儀婷收到男生寫的情書，害李儀婷又挨打，只因李崇建覺得妹妹不檢點才讓男生寫情書給她。
李崇建從小對妹妹十分嚴厲。李儀婷專科畢業有段時間辭去工作在家創作，他覺得她不上進，想以冷漠來逼妹妹積極進取，卻造成兄妹同住完全不講話的情形，長久下來，李儀婷對大哥一直存在著恐懼。
藉由敘事治療 放下幼時痛
改變發生在李崇建學習薩提爾之後。李儀婷發現大哥愈來愈開闊、接納，而她也愈來愈大膽，在自己闖出來的文學圈，大膽談從前大哥是如何「教育」妹妹，透過棍子、衣架、腳。
那幾年過年相聚，她和兩個哥哥會當著李崇建的面，不斷細數他過去的黑歷史。「欸，每年都要被你們鞭屍一次耶！」李崇建抗議。
後來也學薩提爾的李儀婷回頭看這一段，笑稱這是「敘事治療」——傷痛透過述說慢慢被治癒，經此動作，她才有能力做出放下傷痛，讓人生翻頁的選擇。
不吝表達感謝 關係潤滑劑
現在的她，迎來手足關係新篇章——既連結又有界線。看見大哥照顧年老的媽媽，承擔家中許多開銷，她總是真誠感謝：「有你這個哥哥，我真幸福。」「如果沒有你，照顧媽媽的重擔真的會讓所有人喘不過氣。」即使好好表達都不足以形容內心的感謝，華人的情感太過內斂，不表達是阻礙手足情感的殺手。因此學習薩提爾模式後，李儀婷樂於說欣賞，讓手足關係不但融冰還更連結。
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5方法重新認識手足
父母給了我們兄弟姊妹，但是擁有好的手足關係，卻需要學習與努力。成年之後的手足，是人生的資產還是負債？是陌生人、是敵人，還是親密夥伴？關於手足的人生劇本，取決於我們長大之後，如何重新認識這個「熟悉的陌生人」，進數位版看「成人後重新認識手足的五個方法」。
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