高山大雪事故頻傳 空勤支援搜救

3月高山事故頻傳。新北市24人登山隊攀爬南三段，因大雪7人高山症發作、1人摔倒下巴穿刺傷，前天向南投縣消防局求援，昨空勤出動2架直升機將8名傷者與隊員救下山。另有山友前天獨攀合歡西峰失聯，警消動員搜救，因積雪通訊差，昨晚仍未尋獲。

15日登奇萊東稜的李姓男子遇下雪，疑似失溫落後失聯，被發現倒在磐石西峰前路徑上已無呼吸心跳。

同行16人被雪圍困3天已獲救脫險，空勤黑鷹直升機昨再出發載8名搜救人員上山尋找李男，因遺體埋在雪中，花了一番工夫挖掘、整理並搬抬，下午已帶下山。

雪山圈谷前天發生菲律賓籍登山客滑落50公尺受傷意外，空勤直升機飛抵現場，但天候差無法降落與吊掛，救援人士徒步趕到現場，協助傷者步行到七卡山莊；該領隊未具備緊急救護證照，全隊也未投保綜合險，將由中市消防局開罰。

新北登山隊13日從花蓮縣瑞穗林道入山，走南三段預計22日從南投縣信義鄉開高山下山，16日行走到丹大山時下雪，積雪深達10公分，路徑難辨識，加上零下低溫，隊員陸續出現發燒、感冒症狀。

登山隊前天前進南投縣郡東山西鞍營地時，7名隊員高山症，1人摔傷下巴穿刺傷，血流不止，緊急求援。消防局組搜救隊從郡大林道馳援，同時向空勤總隊申請支援，因山區濃霧，登山隊為了安全原地紮營，昨再往郡東山停機坪等候。

昨天候許可，空勤總隊第二大隊直升機上午出發，特搜隊員下機檢傷與清點人員，引導8名傷者上機，送往竹山秀傳醫院治療；其他隊員分2梯次載運下山，普遍有凍傷、擦挫傷及感冒等。