聽新聞
0:00 / 0:00

高山大雪事故頻傳 空勤支援搜救

聯合報／ 記者江良誠胡蓬生王燕華／連線報導
新北登山隊受困山區，空勤直升機昨飛往南投縣郡東山，將登山隊員載運下山。圖／空勤總隊提供
新北登山隊受困山區，空勤直升機昨飛往南投縣郡東山，將登山隊員載運下山。圖／空勤總隊提供

3月高山事故頻傳。新北市24人登山隊攀爬南三段，因大雪7人高山症發作、1人摔倒下巴穿刺傷，前天向南投縣消防局求援，昨空勤出動2架直升機將8名傷者與隊員救下山。另有山友前天獨攀合歡西峰失聯，警消動員搜救，因積雪通訊差，昨晚仍未尋獲。

15日登奇萊東稜的李姓男子遇下雪，疑似失溫落後失聯，被發現倒在磐石西峰前路徑上已無呼吸心跳。

同行16人被雪圍困3天已獲救脫險，空勤黑鷹直升機昨再出發載8名搜救人員上山尋找李男，因遺體埋在雪中，花了一番工夫挖掘、整理並搬抬，下午已帶下山。

雪山圈谷前天發生菲律賓籍登山客滑落50公尺受傷意外，空勤直升機飛抵現場，但天候差無法降落與吊掛，救援人士徒步趕到現場，協助傷者步行到七卡山莊；該領隊未具備緊急救護證照，全隊也未投保綜合險，將由中市消防局開罰。

新北登山隊13日從花蓮縣瑞穗林道入山，走南三段預計22日從南投縣信義鄉開高山下山，16日行走到丹大山時下雪，積雪深達10公分，路徑難辨識，加上零下低溫，隊員陸續出現發燒、感冒症狀。

登山隊前天前進南投縣郡東山西鞍營地時，7名隊員高山症，1人摔傷下巴穿刺傷，血流不止，緊急求援。消防局組搜救隊從郡大林道馳援，同時向空勤總隊申請支援，因山區濃霧，登山隊為了安全原地紮營，昨再往郡東山停機坪等候。

昨天候許可，空勤總隊第二大隊直升機上午出發，特搜隊員下機檢傷與清點人員，引導8名傷者上機，送往竹山秀傳醫院治療；其他隊員分2梯次載運下山，普遍有凍傷、擦挫傷及感冒等。

南投縣 黑鷹直升機

延伸閱讀

3月雪山難頻傳空勤剛救24人 合歡西峰又傳獨攀失聯

影／奇萊東稜山難1死 16人大雪困3天今黑鷹救下山

17人登奇萊東稜…1死16人存糧告急 黑鷹直升機一早出動救援

登奇萊東稜1死…尚有16人困山屋「存糧告急」 消防遇雪搜救受阻

相關新聞

篩檢率差 子宮頸癌重回女性十大癌

卅年前，台灣推動免費子宮頸抹片檢查，「六分鐘護一生」口號讓篩檢率提升，同時也讓子宮頸癌退出女性十大癌症，但新冠疫情後，定...

高山大雪事故頻傳 空勤支援搜救

3月高山事故頻傳。新北市24人登山隊攀爬南三段，因大雪7人高山症發作、1人摔倒下巴穿刺傷，前天向南投縣消防局求援，昨空勤...

HPV疫苗副作用？ 醫：無直接關聯

台灣子宮頸抹片篩檢率低，據統計，截至二○二三年篩檢涵蓋率僅四成九。接種人類乳突病毒（ＨＰＶ）疫苗，是防治子宮頸癌另一作法...

注意！明天空氣品質差 高屏「紅色警戒」

環境部空氣品質監測網預報指出，明(22）日至下周一的環境風場將漸轉東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用...

泰山企業搶攻媽祖商機 大甲媽遶境也擺攤奉茶 還可抽發財金

大甲媽祖繞境進香活動將於4月4日晚間起駕，彰化縣在地泰山企業再度與鎮瀾宮合作，推出大甲媽限定版包裝的五款調合油，即日起至...

淘寶到貨卡海關 業者：加快清關

不少民眾在中國大陸淘寶網站消費，擁有12萬人的臉書社團「我是淘寶人」近來卻哀鴻遍野，許多人表示自從淘寶更換一荃順報關行後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。