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淘寶到貨卡海關 業者：加快清關

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

不少民眾在中國大陸淘寶網站消費，擁有12萬人的臉書社團「我是淘寶人」近來卻哀鴻遍野，許多人表示自從淘寶更換一荃順報關行後，商品運回台灣頻繁卡關，久久都收不到貨。台灣淘寶表示，已要求合作商加快速度，未來也會引入更多合作商分擔清關作業。

許多淘寶用戶抱怨淘寶台灣物流廠商一荃順清關作業緩慢，明明貨物已經運到台灣，清關卻一卡好幾天，有時多日都沒有物流動態，紛紛詢問如何聯絡一荃順。部分買家設定出遊的旅館等為收貨點，但即將離開時仍收不到貨更心急如焚，許多人甚至多等了1到2周。

一名使用淘寶9年的李姓用戶說，淘寶分官方集運和私人集運，官方集運只要購買金額達99元人民幣（約台幣451元）即免運費，所以大多數都選官方海運，商品售後也較有保障，海運可能會到高雄港，過去約2至3天可清關運送，現在至少要7至10天，有的還要半個月，速度相當緩慢。

林小姐則表示，淘寶商品便宜，但現在清關速度慢到令人搖頭，若急用商品只能改買蝦皮等不須從大陸寄貨的管道，否則從淘寶下單到拿到貨可能快1個月，緩不濟急。不過，有用戶試著從淘寶的物流催貨，「感覺」會比較快。

台灣淘寶對此表示，推出買滿99元人民幣免運費後，包裹數量大幅增加導致台灣爆倉，清關時間拉長，已要求合作商家快清關速度，未來也會與更多台灣報關行合作，加快包裹清關速度。

淘寶 物流

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