走過62年...高雄邱外科醫院4月熄燈 衛生局回應了

高雄市邱外科醫院長許景華去年7月猝逝，依法一個月內須歇業，但至今仍在營業，就有民眾質疑衛生局和衛福部雙標放水，衛生局當時強調相關處分均依法合規。不過該院今天傳出營運至3月31日為止，4月1日起歇業，營運62年醫院將永久熄燈。

許景華去年7月8日因看診時間未到班，員工聯繫不上，通知許妻一同前往租屋處查看，驚見許景華猝死床上，享年56歲，當時警方鑑識無打鬥痕跡也無外力介入，排除他殺嫌疑。

一個多月後，有民眾爆料，邱外科醫院在院長過世，依法規須歇業，卻至今仍照常營業，之前多家醫院遇到同樣情形都被迫歇業，一個月內轉出所有住院病人、停止所有門診及住院業務，大量資遣員工，承受嚴重損失，邱外科卻沒歇業，質疑衛福部和高雄市衛生局兩套標準。

衛生局今回應，邱外科醫院原負責醫師於2024年7月8日死亡，因其屬老舊地區醫院，建築及消防標準不符現行醫院設置法規，依醫療法第23條應辦理歇業。

經函詢衛生福利部為避免醫療業務忽然中止、致影響既有36名慢性呼吸照護病患權益，得依醫療法第19條規定展延代理負責醫師代理期限，爰此本局同意其代理負責醫師代理期限至今年3月31日止，患者已計畫安置其他地區醫院及護理機構。

邱外科醫院刻正準備歇業，並已公告病患及員工周知，衛生局亦已提醒該院歇業程序及注意事項，務必妥為保障患者及員工權益。