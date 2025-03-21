注意！明天空氣品質差 高屏「紅色警戒」

環境部空氣品質監測網預報指出，明(22）日至下周一的環境風場將漸轉東南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度也容易上升，西半部將達「橘色提醒」等級，高屏地區甚至為「紅色警示」等級。

空品監測網指出，明天受高壓迴流及輻射冷卻影響，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜晚垂直擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨雲林至臺南地區易有局部低雲或霧影響能見度。

花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部零星地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環境部表示，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，提醒民眾應注意防範，尤其敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，民眾可利用空氣品質監測網資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，隨時留意空品資訊。