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北市行人友善區 波浪人行道讓車輛自動減速

中央社／ 台北21日電

交通部今天邀請台北市交通局，分享道安改善成果，在推動行人友善區部分，師大生活圈設置波浪人行道，讓車輛自然減速慢行。

台北市交通局副局長常華珍與領交通安全科長鄭麗淑，分享台北市的改善交通的績優措施與道安作為。

鄭麗淑說，台北市推動「台北交通安心行」，增加既有路段行人空間，原本是5年計畫，後來縮短為3年，盼加速改善行人通行環境，台北市113年整體交通事故死傷人數較112年減少8.67%，每10萬人的交通死亡人數，無論是24小時內或30日內，都是6都中最低。

鄭麗淑說，台北市去年在大安區大學里試辦「交通友善區」，事故件數減少22.22%、平均車速降低26.52%，今年透過里辦公室凝聚里民共識後向市政府提案，並更名為「行人友善區」，已有28里提出申請，龍泉里及古莊里正施工中。

鄭麗淑以龍泉里為例，在龍泉街（和平東路至師大路39巷）以延伸轉角標線型人行道方式，使路口縮小（網熱議為波浪人行道），使駕駛人接近路口時因道路縮減自然減速慢行，達里內巷道減速慢行效果。

鄭麗淑說，古莊里和龍泉里的「行人友善區」完成後，連同之前的大學里及正在規劃的龍坡里和古風里，可望將師大生活圈打造成全台最大的行人友善區。

鄭麗淑說，今年台北市的交通安全主軸為「我看得見你、你看得見我」，同時落實「行人看見車輛，可以示意通過；車輛看見行人，可以主動停車讓行」的文化。

人行道 北市 行人

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