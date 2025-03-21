AI跨院整合到智慧復康巴士 台灣智慧醫療成功輸出泰國

台北市電腦同業公會與聯合報健康事業部主辦的「2025智慧醫療論壇：打造健康台灣—智慧與永續醫療展望」，今天於高雄展覽館的「2025高雄智慧城市展」展場隆重舉行。成大醫院臨床創新研發中心主任蔡依珊指出，跨院資訊整合一直是智慧醫療的難題，衛福部三大AI中心正透過AI技術推動醫療轉型，加速數據標準化與應用落地。論壇並邀請高雄市立小港醫院及慧誠智醫，分享智慧醫療改善就醫流程、輸出台灣模式到國際的成功案例。

三大AI中心 推動智慧醫療轉型

為解決AI技術應用於臨床醫療的挑戰，衛福部成立「負責任AI執行中心」、「臨床AI取證驗證中心」及「AI影響性研究中心」，促進跨院合作、臨床試驗與醫療經濟效益分析。其中由成大醫院與三軍總醫院合作的「AI影響性研究中心」，以成大醫院為南區窗口、三總為北區窗口，串聯南北醫院聯盟，單一服務窗口與健保署直接對接，提供從臨床試驗到TFDA取證的一站式服務，是國內前所未有的創舉。

蔡依珊指出，「AI影響性研究中心」以促進跨院合作、臨床試驗與經濟效益分析，解決健保給付缺乏醫療價值評估標準問題為目標。她舉「AI輔助乳房攝影篩檢」的成功案例，AI輔助組的癌症檢出率與標準篩檢相當，但可降低醫師讀片負擔44.3%，證明AI應用於乳房攝影篩檢的安全性與臨床效益。

她強調，未來透過標準化委託流程，中心串聯政府機構、研究單位、臨床場域與產業界，有效縮短審查與試驗時間，降低廠商在跨機構合作時遇到的行政與技術障礙，將可提升AI醫療產品的開發效率。

慧誠智醫輸出台灣智慧醫療至泰國

本次論壇並邀請慧誠智醫及高雄市立小港醫院進行案例分享。慧誠智醫董事長暨總經理余金樹談台灣智慧醫療技術成功輸出泰國的例子，透過數位健康管理系統改善當地偏鄉醫療資源不足的問題。這項計畫實施地點位於泰國東部的巴真府 （Prachinburi），當地醫療資源相對有限，醫療設施和專業人員不足，常見的健康問題包括呼吸道疾病、糖尿病和心血管疾病。

慧誠智醫與泰國衛生機構合作的過程，不但將數位化設備導入當地衛生所，讓居民透過簡單設備測量血壓、體溫、脈搏等健康數據，並將資訊傳回醫療單位進行監測與分析。這項合作為泰國建立了更完善的智慧醫療基礎，未來台灣將持續輸出創新技術，拓展智慧醫療在東南亞的應用，促進國際醫療合作與發展。

小港醫院首創「復康巴士」醫療快速通關服務

高雄市立小港醫院醫務秘書陳煌麒談全國首創的「醫療快速通關服務」，復康巴士的患者，每天雖然只有4.1人次，對醫院整體就醫流程影響卻很大，因為若錯過巴士回程時間將成為黑名單，患者在壓力下出現許多敲門干擾門診的情形。為此，小港醫院重新審視流程，病患到院前15分鐘提醒志工引導動線，診間報到時，直接透過健保卡自動識別系統，啟動輪椅病患優先機制，各項檢驗設單一窗口，快速流暢，確保身障病友獲得高效的醫療服務。

陳煌麒特別提到，「復康巴士醫療快速通關服務」的成功，來自於院長對使用者需求流程改造的全力支持，全部流程合計十五項資訊對策，將候診時間從45分鐘減至22.5分鐘，準點搭車率達到百分之百。目前此服務模式已經開始平移給高醫醫療體系，並拓展至長照交通醫療的快速通關服務，打造更友善的醫療環境。