2025智慧醫療論壇登場！ 高雄打造全民健康新藍圖

在智慧科技快速革新的浪潮中，由台北市電腦同業公會與聯合報健康事業部共同主辦的「2025智慧醫療論壇：打造健康台灣—智慧與永續醫療展望」，今天於高雄展覽館「2025高雄智慧城市展」隆重登場。

本次論壇聚焦生成式AI、資料治理與臨床應用，吸引產官學醫界高度關注。在高雄市政府大力推動下，市府攜手台灣人工智慧實驗室與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚、高雄榮總和義大醫院，成立首座城市級智慧醫療AI聯盟，從軟硬體整合到資料治理標準，打造台灣智慧醫療國際輸出的關鍵據點。

台灣智慧城市產業聯盟秘書長陳守玉揭開論壇序幕，強調台灣正式邁入超高齡社會，智慧醫療成為因應高齡化與少子化的關鍵解方。自2022年起，高雄智慧城市展便以智慧醫療為亮點，首年由9家醫院參與設計展示南部醫療能量，今年已擴大至16家醫院與2所學校共同參與，致力打造南部智慧醫療產業聚落，期盼將智慧醫療成果輸出海外。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元指出，面對即將邁入超高齡社會的醫療挑戰，智慧醫療已成為紓解醫院壅塞、彌補人力缺口的關鍵解方；高醫大積極投入醫療輔助軟體與照護機器人開發，導入智慧系統以提升照護效率。

智慧醫療發展新契機，AI與智慧技術推動城市醫療轉型

本次論壇聚焦人工智慧（AI）、遠距醫療、智慧醫院管理及復康醫療服務，邀請來自國內外的重量級專家、醫療機構與產業代表，共同探討全球智慧醫療的最新發展趨勢與創新應用，展現台灣在全球數位醫療轉型的競爭優勢。

高雄市更積極推動智慧科技與醫療資源的深度整合，透過AI、5G、物聯網（IoT） 技術驅動城市新經濟發展，並以智慧醫療改善全民健康。論壇特別邀請成大醫院臨床創新研發中心主任蔡依珊，深入剖析全球智慧醫療的發展趨勢，更力邀台灣人工智慧實驗室暨PTT創辦人杜奕瑾，發表「高雄智慧醫療創新成果」。

蔡依珊指出，智慧醫療目前面臨的最大挑戰是各醫院資料系統不一致，導致跨院合作與AI訓練受阻。為解決此問題，衛生福利部規劃成立健康台灣三大AI中心，在確保隱私保護的前提下，制定統一規範，加速推動醫療AI生態系的發展。

此外，由成大醫院與三軍總醫院共同主導的AI影響性研究中心，透過串聯南北醫院聯盟，直接對接健保署，整合醫療資源並標準化作業流程，有助於打破跨體系醫院合作障礙，提升臨床試驗效率與合作順暢度，推動智慧醫療進一步發展。

杜奕瑾則在論壇指出，FedGPT醫療專業版，將採用聯邦式學習技術（Federated Learning），並強調未來AI的發展關鍵不在資料集中，而是透過聯邦式學習讓資料留在原地、由使用者掌握，實現真正可信任與永續的智慧應用。

他強調，FedGPT將由醫療院所、機構自行訓練、驗證與部署模型，不用擔心資料外洩或集中於單一平台，還能配合各院所實際工作流程，如：開刀、健檢、臨床診斷與用藥建議，進行「專業任務導向型訓練」，為醫療工作者量身打造「可信任的AI助手」，也為台灣智慧醫療輸出國際，提出具體而可信的模型治理方案。

全國首創「智慧復康巴士」就醫服務，實現醫療無縫銜接

高雄市立小港醫院醫務秘書陳煌麒，在論壇發表「創新復康巴士就醫服務」，透過導入智慧化系統，徹底翻轉復康巴士病患的就醫流程。陳煌麒指出，過去復康巴士病人往返醫院耗時且等待時間冗長，病患擔憂搭不到回程巴士而敲門干擾門診，為此，小港醫院首創 「醫療快速通關服務」，病患預約康復巴士後，醫院各流程窗口預先收到名單，從門診報到、檢驗、領藥等，直接透過健保卡自動識別系統，啟動輪椅病患優先機制，候診時間從45分鐘減至22.5分鐘，巴士患者準點搭車率達到百分之百，確保身障病友獲得即時且高效的醫療服務。

台灣智慧醫療技術輸出泰國，遠距醫療落地偏鄉

除了國內智慧醫療發展，台灣的醫療科技實力也逐步走入國際市場。慧誠智醫董事長暨總經理余金樹在論壇上，分享至泰國推行的「2024年公共衛生部政策—初級醫療計畫（泰國4.0）」，打造如同台灣健保一般的醫療體系。余金樹帶領團隊與泰國衛生機構合作，將數位化設備帶入泰國農村地區，為偏鄉的衛生中心建立生命體徵測量系統和遠距醫療平台，協助偏鄉居民獲得即時健康監測與診療服務。

該計畫導入具備語音與動畫指導的智慧醫療站，居民可自行測量生命體徵數據，如血壓、心率、血糖等，並將數據即時上傳至泰國公共衛生部的健康系統。此外，系統與政府金融機構串聯，簡化診所與醫院的診療驗證與報銷流程，讓當地醫療資源能夠更有效率地運用，大幅提升泰國偏鄉醫療的可近性與服務品質。

本次論壇與會專家一致認為，未來智慧醫療的發展將更加強調技術落地應用，確保醫療資源能夠普及化、可負擔，縮短醫療資源分配的不均衡現象，提升全民健康福祉。

高雄市政府未來，更將持續推動智慧醫療與城市治理的融合，發展智慧醫院管理系統，擴大AI醫療應用場景，並鼓勵公私協力推動智慧健康城市建設，打造高效、永續且具有全球競爭力的智慧醫療環境。