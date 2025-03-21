輻射冷卻明顯 北台灣多處溫差達13度為高危險

中央氣象署這兩天在強烈大陸冷氣團減弱後，持續發布低溫特報，主要就是天氣晴朗，輻射冷卻效應明顯，造成清晨、夜晚與白天溫差大，尤其北台灣多處溫差達到攝氏13度的高危險等級。

台北市政府今天預警，近期日夜溫差達危險等級，事實上根據氣象署的資訊顯示，今天台灣本島各縣市都有部分區域的溫差達危險級，北台灣多處甚至達高危險級。

氣象署於2021年，在網站提供健康氣象資訊，透過顏色預警熱傷害、冷傷害及溫差提醒，24小時內溫差達攝氏7度以上為注意等級（黃色）、溫差9度以上為警戒等級（橙色）、溫差11度以上為危險等級（紅色）、溫差13度以上為高危險等級（紫色）。

以台北市為例，氣象署傍晚6時45分的資訊顯示，松山區、中山區、大同區、內湖區、士林區、北投區為紅色危險級，信義區、大安區、中正區、萬華區、文山區、南港區為紫色高危險級。

氣象署對冷傷害的預警，是以平地體感溫度為標準，10度以下是注意等級（黃色）、8度以下為警戒等級（橙色）、6度以下為危險等級（紅色）、4度以下為高危險等級（紫色）。

氣象署說，不會特別針對冷、熱傷害發布預警，因為每個人的體感溫度仍有差異。